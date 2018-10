"Rīgas dome un SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vairākkārt kā atbildīgo par to, kādēļ Rīgas iedzīvotāji, kuru namus apsaimnieko "Rīgas namu pārvaldnieks", netiek pie siltiem mājokļiem, sauc Valsts kontroli, tā noveļot atbildību no sevis un meklējot vainīgos citur," atzina revīzijas iestādē.

Valsts kontrolē atgādināja, ka 2015.gada vasarā tika pabeigta revīzija "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšana "Rīgas namu pārvaldniekā", kuras ietvaros "Rīgas namu pārvaldniekam" tika sniegts ieteikums - lai nodrošinātu ekonomiski izdevīgākā piedāvājuma izvēli, uzņēmumam jāveic siltumapgādes siltumsistēmu tehniskās apkopes pakalpojumu, kā arī detaļu iegādes individuālo siltummezglu remontiem iepirkumu procedūras, tādējādi nodrošinot Publisko iepirkumu likumu ievērošanu.

Tomēr "Rīgas namu pārvaldnieks" neuzskatīja, ka par siltumsistēmu tehniskās apkopes pakalpojumu un nepieciešamajām detaļām, kas klientiem izmaksā ap pieciem miljoniem eiro gadā, būtu jāveic iepirkums. Arī Iepirkumu uzraudzības birojs apliecināja, ka "Rīgas namu pārvaldniekam" bija jālemj par iepirkuma procedūras rīkošanu jauna līguma noslēgšanai.

Neskatoties uz minētajiem "Rīgas namu pārvaldnieka" argumentiem, ka līguma slēgšana ir iespējama tikai ar AS "Rīgas siltums", kā arī to, ka kapitālsabiedrība bija tiesīga veikt iepirkumu piemērojot publisko iepirkumu regulējumā paredzēto sarunu procedūru un uzaicināt "Rīgas siltumu", tā nolēma pretendentus izvēlēties atklātā konkursā.

"Tikai "Rīgas namu pārvaldnieks" kā pasūtītājs ir atbildīgs par iepirkuma preču un pakalpojumu iegādei veikšanu, tai skaitā, iepirkumam nepieciešamās procedūras izvēli. Līdz ar to "Rīgas namu pārvaldniekam" ir jāuzņemas arī atbildība par iepirkuma rezultātu," uzsvēra Valsts kontrolē.

Kā ziņots, apkures sezonas sākumā uzņēmums "Siltumserviss Rīga", kuram jānodrošina galvaspilsētas siltumtīklu apsaimniekošana, nav spējis pietiekami kvalitatīvi sadarboties ar rīdziniekiem, tāpēc RNP saņēmis līdz pat 10 000 zvanu dienā ar dažādiem jautājumiem un sūdzībām.

"Siltumserviss Rīga" kā iemeslu min slikto siltummezglu tehnisko stāvokli, kas viņiem nodots no iepriekšējā apsaimniekotāja - "Rīgas siltums." "Martā mums atnesa milzīgu kasti ar atslēgām, nobēra un teica - paši tiekat galā. Tikai tad, kad mēs saņēmām atslēgas, mēs sākām apsekot siltummezglus un saprast, kāda ir situācija. Divas trešdaļas no visām mājām bija ar nefunkcionējošiem un neiztīrītiem siltummezgliem," iepriekš sacīja uzņēmuma pārstāvis Andris Skrūskops, piebilstot, ka normālā gadījumā problēmas varēja būt 500-600 siltummezglos, bet ne 2000 no 2800.

"Rīgas siltums" gan šādus apgalvojumus kategoriski noliedz.