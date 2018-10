Papīra mozaīku darbnīca “Krāsainā pasaule” muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”

Aicinām muzeja jaunākos apmeklētājus iepazīt krāšņo vitrāžu un mozaīku pasauli. Darbnīcas sākumā iedvesmu gūsim no ungāru vitrāžu un mozaīku meistara Mikšas Rota atstātā mantojuma, kas skatāms izstādē “Krāsainā saules gaisma. Mikšas Rota (Ungārija) vitrāžas un mozaīkas”. Turpinājumā iedvesmu smelsimies muzeja vēsturiskās ekspozīcijas ēdamistabā, kuru rotā krāšņa vitrāža ar dažādiem floras un faunas elementiem – īrisiem, ūdenslilijām, kastaņkoku, vilkuvālēm, vardītēm un citiem tēliem. Attiecīgos dabas elementus papīra mozaīkas tehnikā mācīsimies izgatavot. Mazākie radošās darbnīcas dalībnieki papīra mozaīkas tehnikā veidos zaļu vardīti.

Iepazinušies ar vitrāžu un mozaīku radīšanas pamatprincipiem, apmeklētāji varēs salikt muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” ēdamistabas vitrāžas un ungāru mākslinieka Mikšas Rota mozaīku puzles, kas gatavotas speciāli izstādei. Bērni kopā ar vecākiem varēs radoši un aktīvi pavadīt laiku – spēlēt ornamentu spēli, uzcelt savu jūgendstila namu muzeja virtuālajā ekspozīcijā un greznās cepurēs fotografēties jūgendstila fotosalonā.

Oktobris muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs” nu jau tradicionāli ir aizsācies ar izstādi no Ungārijas. Ungārijas dienu ietvaros ir apskatāma izstāde “Krāsainā saules gaisma. Mikšas Rota (Ungārija) vitrāžas un mozaīkas”, kurā eksponētas krāšņāko vitrāžu un mozaīku skices un fotogrāfijas ne tikai no bijušās Austroungārijas, bet arī no citām pasaules vietām. Muzeja jaunākie apmeklētāji, apskatījuši izstādi, varēs izkrāsot sev tīkamās krāsās muzeja “Rīgas Jūgendstila centrs” ēdamistabas loga vitrāžas fragmentu un Mikšas Rota vitrāžu un skiču krāsojamās lapas.