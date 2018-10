Mērs šodien tikās ar SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) un "Siltumserviss Rīga" vadību, lai uzklausītu atskaiti par pilsētas ēku pieslēgšanu centralizētajai apkurei. Pēc apspriedes viņš pavēstīja, ka pavasarī, pēc apkures sezonas beigām, tiks lemts par līguma izbeigšanu starp RNP un "Siltumserviss Rīga". Tāpat pavasarī tiks lemts par soda sankciju piemērošanu pilnsabiedrībai līdz pat 500 000 eiro apmērā. Atbilstoši abu pušu sadarbības līgumam, šī ir summa, ko patlaban iesaldējis RNP.

Tāpat Ušakovs pavēstīja, ka, lai risinātu jautājumu ar slikto siltummezglu tehnisko stāvokli, Rīgas dome grozīs programmu, kas paredz piešķirt 50% līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju remontam un no pavasara iedzīvotājiem būs atviegloti kritēriji tāda līdzfinansējuma saņemšanai, kas konkrēti saistīts ar apkures sistēmu atjaunošanu.

Mērs arī pauda nožēlu par radušos situāciju un atvainojās visiem iedzīvotājiem, kuriem vēl nav pieslēgta apkure.

Tikmēr RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs informēja, ka tehniskas problēmas ir vēl aptuveni 200 mājām un tajās apkures vēl neesot. Iepriekš gan RNP vadība solīja, ka siltums visām viņu pārziņā esošajām ēkām būs pieslēgts jau līdz 14.oktobrim.

Lai gan "Siltumserviss Rīga" darbinieki strādā visu diennakti, visi saziņas kanāli joprojām esot pārslogoti. Līdz ar to Gontarevs aicināja iedzīvotājus sazināties ar viņu personīgi, ja neizdodas to veikt pa oficiālajiem saziņas kanāliem. "Visas sakaru līnijas joprojām ir pārslogotas, tādēļ aicinu iedzīvotājus rakstīt man personīgi - uz e-pastu "gontarevs@rnparvaldnieks.lv". Lūgums savās ziņās norādīt maksimāli koncentrētu informāciju - vai siltuma nav tikai vienā dzīvoklī vai visā stāvā, vai varbūt visā ēkā. Jo vairāk informācijas man būs, jo ātrāk es varēšu palīdzēt," sacīja Gontarevs.

Viņš skaidroja, ka galvenais iemesls telefonu pārslodzei ir tas, ka iedzīvotāji zvana ar konkrētu jautājumu, piemēram, kad būs siltums vai kad tiks atgaisoti radiatori, taču "Siltumserviss Rīga" nespēj viņiem sniegt atbildi. Līdz ar to iedzīvotāji atkārtoti zvana pa visiem iespējamajiem tālruņiem un rodas pārslodze.

Savukārt iemesls lielajiem darbu apjomiem un "Siltumserviss Rīga" nespējai sniegt atbildes esot sliktais siltummezglu tehniskais stāvoklis. "Siltummezgli gadiem ilgi ir uzturēti, taču tiem nav veikti kapitālie remonti un tam ir liela nozīme. Patlaban problēmas ir daudziem namiem, un tās visas ir jārisina," sacīja Ušakovs.

Visas iesaistītās puses norādīja, ka primārais esot pabeigt apkures pieslēgšanu visiem iedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk, bet par līguma laušanu un sankciju piemērošanu tiks lemts pēc apkures sezonas noslēguma.

RNP par paveiktajiem darbiem atskaiti sniegs arī šo piektdien, 26.oktobrī, un nākampirmdien, 29.oktobrī.

Kā ziņots, apkures sezonas sākumā uzņēmums "Siltumserviss Rīga", kuram jānodrošina galvaspilsētas siltumtīklu apsaimniekošana, nav spējis pietiekami kvalitatīvi sadarboties ar rīdziniekiem, tāpēc RNP saņēmis līdz pat 10 000 zvanu dienā ar dažādiem jautājumiem un sūdzībām.

"Siltumserviss Rīga" kā iemeslu min slikto siltummezglu tehnisko stāvokli, kas viņiem nodots no iepriekšējā apsaimniekotāja - "Rīgas siltums." "Martā mums atnesa milzīgu kasti ar atslēgām, nobēra un teica - paši tiekat galā. Tikai tad, kad mēs saņēmām atslēgas, mēs sākām apsekot siltummezglus un saprast, kāda ir situācija. Divas trešdaļas no visām mājām bija ar nefunkcionējošiem un neiztīrītiem siltummezgliem," aģentūrai LETA iepriekš sacīja uzņēmuma pārstāvis Andris Skrūskops, piebilstot, ka normālā gadījumā problēmas varēja būt 500-600 siltummezglos, bet ne 2000 no 2800.

"Rīgas siltums" gan šādus apgalvojumus kategoriski noliedz.

"Rīgas siltums" zaudēja iespēju apkalpot Rīgas siltumtīklus, jo RNP pērn par šī pakalpojuma nodrošināšanu izsludināja konkursu, kurā "Rīgas siltums" zaudēja. Uzvarējušo pilnsabiedrību "Siltumserviss Rīga" veido četri uzņēmumi - SIA "SB", SIA "Alpex", SIA "Adapteris" un SIA "LEP Energy". Līgums ar šo uzņēmumu noslēgts uz pieciem gadiem par kopējo summu 24 miljoni eiro. Konkurss tika izsludināts pēc Valsts kontroles ieteikuma.

RNP apsaimnieko 4200 ēkas, kurās pakalpojumus saņem gandrīz 170 000 klientu.