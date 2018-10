Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. (Foto: LETA)

Rinkēvičs: līgums par raķešu likvidāciju ir bezjēdzīgs, ja viena puse to nepilda

Politika LETA

No Līguma par vidējā un tuvā darbības rādiusa raķešu likvidāciju (INFT) nav jēgas, ja kāda no pusēm, kas konkrētajā gadījumā varētu būt Krievija, to nepilda, šorīt intervijā LNT raidījumam "900 sekundes" sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V), komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojumu par Savienoto Valstu vienpusēju izstāšanos no minētā līguma.