Atšķirīgās medikamentu cenas radījušas pieprasījumu un attiecīgi arī piedāvājumu. Ja kādreiz uz ārvalstīm vietējās dāmas brauca pēc lētākām drēbēm un kosmētikas, tad tagad šāds "šopings" aptvēris jau farmācijas nozari. To var darīt ne tikai fiziski braucot uz ārzemēm, bet arī vienkārši masveidā pasūtot zāles internetā.

Iegādāties medikamentus ārzemēs šobrīd ir daudz izdevīgāk nekā pirkt tos Latvijas aptiekās. Par savu rūpalu publiski nekautrējas stāstīt Arita Golubeva - jauna sieviete, 4 gadus veca bērna māmiņa, kura ikdienā strādā par bērnudārznieku audzinātāju Jaunmārupes izglītības iestādē. Brīvajā laikā viņa pārkvalificējas par farmaceiti, vēsta raidījums.

Sieviete pasūta medikamentus Vācijā, lielākoties internetā. Ne tikai sev un savai ģimenei, bet arī saviem klientiem - draugiem, paziņām, paziņu paziņām. Tie esot vismaz 30 cilvēki vienā pasūtījumā, ko Arita tad arī realizē savā brīvajā laikā. Ar šo rūpalu Arita nodarbojas jau apmēram gadu. "Sūtu no Vācijas interneta aptiekas. Tur zāles maksā krietni lētāk. Dažas pat uz pusi vai pat trīsreiz lētāk nekā mūsu aptiekās! Piemēram, ja pie mums pretdrudža sīrups maksā 8,50 eiro, tad Vācijā šis pats sīrups nopērkams par 2,99 eiro," skaidro skolotāja. Viņasprāt, cenu atšķirība ir milzīga - īpaši tad, ja ģimenē aug vairāki bērni, kuri bieži slimo.

Visvairāk pasūtījumu - no mazu bērniņu vecākiem

Pasūtījumu lielāko daļu veido vecāki, kuri audzina mazus bērnus un zāles meklē tieši viņiem. Arita klāsta, ka rūpīgi izpēta medikamentus - lai tie būtu tieši tie paši, kād nopērkami vietējās aptiekās, jo vienam un tam pašam medikamentam Vācijas aptiekās mēdzot būt cits nosaukums. "Visvairāk pasūta pretsāpju tabletes, pretdrudža sīrupus, degunā pūšamos medikamentus un dažādas smēres," skaidro uzņēmīgā komersante. Kā vēsta "4.studija", zāles krietni lētākas nekā Latvijā ir ne tikai Vācijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un citās kaimiņvalstīs.

Zāļu valsts aģentūrā to nenoliedz. Tās pārstāvis Sergejs Akuličs skaidro: "Cena uz vienu vai otru pusi dažādiem medikamentiem atšķiras daudzās valstīs. Ir zāles, kuras pie mums ir dārgākas nekā Vācijā, un ir virkne tādu, kas pie mums ir krietni lētākas".

Kas veido zāļu cenu Latvijā

Latvijā medikamentu cenu veido zāļu ražotājs plus lieltirgotavas, plus aptieku pašu uzliktais uzcenojums. Eksperti gan norāda: nevajadzētu dzīties pēc lētākā piedāvājuma ārvalstīs, īpaši tad, ja medikaments nāk no Krievijas. Zāļu valsts aģentūrā skaidro, ka trešās pasaules valstīs līdz pat 30% no tirgū esošajiem medikamentiem varētu būt viltojumi. Tas esot iemesls, kāpēc, piemēram, Krievijas iedzīvotāji zāles pērk Eiropas Savienības valstīs. Latvijā zāļu viltojumi tikpat kā neesot, jo savlaicīgi tiek apkaroti visi centieni tām nonākt tirgū. Zāļu cenu ietekmē arī to lietotāju skaits. Tieši tāpēc daudzmiljonu valstī Krievijā šis vai tas ir lētāks - jo arī lietotāju daudzkārt vairāk. Un vēl kāds triks, ko jāzina: ja medikamentu reklamē televīzijā, tas vienmēr būs ar sadārdzinātu cenu. Jo medikamenta cenā iekļauta arī tā popularizēšanas izmaksas.

Pieprasot lētāko, var ietekmēt dārgo zāļu cenu

Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vadītāja Inese Kaupere norāda, ka cilvēki paši var ietekmēt sev nepieciešamo zāļu cenu. Kā? Aptiekā lūdzot piedāvāt lētākos analogus no klāsta. "Jo vairāk lietosim lētākos, jo arī dārgākajiem mazināsies cena. Tas gan attiecas tikai uz bezrecepšu zālēm," teic Kaupere. Ar ārsta izrakstītām zālēm situācija vairs nav tik vienkārša.