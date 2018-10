Politologs Rozenvalds situāciju Daugavpils domē nosauc par dīvainu

Kopumā eksperts situāciju domē dēvē kā dīvainu. Tāpat viņam nav skaidrs, kāpēc, pametot koalīciju ar mēra Riharda Eigima pārstāvēto "Mūsu partiju" (MP), Latgales partija (LP) nav atteikusies no vicemēra amata.

"Ja politisko spēku sadalījums ir tāds kā pašlaik, un, ja partijas nespēj vienoties, lai netiktu paralizēts domes darbs, kas nenāks par labu ne vēlētājiem, ne pilsētai, [Andreja] Elksniņa (S) prasība pēc ārkārtas vēlēšanām ir loģiska," teica Rozenvalds.

Viņš nemācēja komentēt, vai partijas varētu vienoties un turpināt darbu, taču pauda viedokli, ka gadījumā, ja ārkārtas sēde kļūs par reālu draudu, deputāti varētu nonākt pie kopsaucēja.

Politologs domā, ka vēlētāju aktivitāte ārkārtas vēlēšanu gadījumā būtu diezgan augsta, jo šajā gadījumā nesaskaņas domē radījis jautājums par siltumenerģijas tarifu, kas ir aktuāls visiem, nevis abstraktas politiskas nesaskaņas. "Es gan neesmu eksperts šajā jautājumā, bet man šķiet, ka otra Latvijas lielākā pilsēta varētu kaut ko ietaupīt un noteikt mazāku tarifu, bet tagad tas ir viens no augstākajiem valstī," piebilda Rozenvalds.

Kā ziņots, Latgales partija izstājusies no koalīcijas ar Daugavpils mēra Eigima pārstāvēto MP, tādējādi koalīcija pilsētas domē vairs nedarbojas, pirmdien sasauktajā preses konferencē paziņoja domes deputāts, LP priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

Daugavpils domē ir pārstāvētas trīs partijas. Koalīcijā strādā MP un seši LP deputāti. Savukārt opozīcijā ir partija "Saskaņa" (S) ar pieciem deputātiem.

Tikmēr vienīgās domes opozīcijas partijas - "Saskaņas" - deputāts Elksniņš pauda, ka vienīgā izeja, lai Daugavpils dome varētu strādāt konstruktīvi, ir atkārtotas domes vēlēšanas.

Lai arī Lāčplēsis paziņojis par iziešanu no koalīcijas ar Eigima pārstāvēto MP, Elksniņš uzskata, ka to nevar saukt par koalīcijas pamešanu. "Tā ir vienkārši fikcija. Viņi paziņo par iziešanu no koalīcijas, bet neprasa domes priekšsēdētāju atkāpties," uzskata Elksniņš.

Arī "Saskaņa" nerosinās Eigima atkāpšanos, jo politiskā spēka deputāti nav balsojuši ne par viņa, ne par viņa vietnieku apstiprināšanu amatā.