Bordāns norādīja, ka JKP jau iepriekš piedāvāja par nozarēm diskutēt ekspertu grupās. Tomēr, pēc JKP domām, tas ir jāveic piecu partiju sastāvā, proti, neiekļaujot ZZS. JKP jau iepriekš pauda, ka neredz iespēju jaunajā valdība sadarboties ar ZZS.

JKP arī mudina tikties 13.Saeimā ievēlētos deputātus, lai apmainītos ar domām par jaunās valdības veidošanas procesu. "Vēlamies mainīt līdzšinējo Latvijas politisko kultūru un aicināt uz atklātu un tiešu diskusiju visus Saeimā ievēlētos deputātus no piecām Saeimā ievēlētajām partijām, kuras mēs redzam nākamās koalīcijas kodolā," paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem pauda Bordāns.

Šāds aicinājums tiekot izteikts, lai kliedētu bažas par savstarpējo neuzticēšanos sarunu procesā un iepazītos ar saviem sadarbības partneriem parlamentā. "Esam optimistiski noskaņoti par kopīgu darbu dažādu Latvijai aktuālu problēmu risināšanai un ticam, ka šī tikšanās palīdzēs ātrāk nonākt pie pozitīva rezultāta," akcentēja Bordāns.

Kā pirmie uz tikšanos 25.oktobrī plkst.12 aicināti no partijas "KPV LV" Saeimā ievēlētie deputāti, plkst.15 - "Attīstībai/Par!", savukārt 26.oktobrī plkst.12 no nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, bet plkst.15 - no "Jaunās Vienotības" ievēlētie deputāti. Par neitrālu tikšanās vietu iesaistītās puses aicinātas vienoties iepriekš.

Kā ziņots, lai vienotos par topošās valdības darbu, varētu organizēt ekspertu grupas, kas diskutētu par sešām tēmām - veselības aprūpes reformu, izglītības jomu, tiesiskuma un drošības jautājumiem, transporta un infrastruktūras tēmu, obligātā iepirkuma komponentes (OIK) problēmas risinājumu un reģionālo reformu.

Apvienības "Attīstībai/Par!" (AP) līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts pēc tikšanās ar "KPV LV" pārstāvjiem informēja žurnālistus, ka ir vairāki jautājumi, kuras prasa tūlītēju detalizētāku izstrādi, līdz ar to partneriem tiks piedāvāts sešu tematisko grupu tikšanās formātu. Trīs jaunās partijas varētu savstarpēji vienoties, kā uzņemties līderību par šīm jomām atbilstoši prioritātēm, skaidroja Pavļuts. Viņš piebilda, ka sanāksmēs būs aicinātas piedalīties visas sešas partijas, kas iesaistītas sarunās par valdības izveidi.