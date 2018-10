Daugavpils domē ir pārstāvētas trīs partijas. Koalīcijā strādāja divi "Mūsu partijas" (MP) un seši LP deputāti. Savukārt opozīcijā ir partija "Saskaņa" ar pieciem deputātiem.

Lāčplēsis atgādināja, ka LP 2013.gada vēlēšanās ieguva lielāko mandātu skaitu Daugavpils domē, līdz ar to politiskais spēks ir atbildīgs par to, kā dome strādā. Kā galveno nesaskaņu ar koalīcijas partneriem Lāčplēsis minēja situāciju pilsētas uzņēmumā "Daugavpils siltumtīkli".

"Turklāt visi projekti, kas ir īstenoti pusotra gada laikā, ir LP sāktās ieceres vēl iepriekšējā sasaukumā. Mēs projektu iepirkumus veicām, ekonomējot naudu, bet pašlaik tiek tērēta traka nauda," domes vadību kritizēja Lāčplēsis, piebilstot, ka atkārtotas domes vēlēšanas nebūtu risinājums problēmām domē, jo nozīmīgu projektu īstenošanas laikā dome nevar palikt bez vadības.

Izjūkot LP un MP koalīcijai, domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis (LP) vēl plāno palikt amatā. Lai gan tieši koalīcijas līgums nodrošināja LP domes vadītāja vietnieka amatu, un partija paziņoja, ka koalīcijas līgums vairs nav spēkā, no amata Dukšinskis atkāpties negrasās. Viņš savu lēmumu pamatoja ar vēl daudziem iesāktiem projektiem, kas ir jānoslēdz.

"Protams, mēs to [amatu] varam atstāt, mēs neturamies pie amatiem. Taču pašlaik projekti ir svarīgāki par politiskajām nesaskaņām un dažu deputātu ambīcijām," pauda domes priekšsēdētāja vietnieks.

Savukārt Aivars Broks (LP), kurš no politiskā spēka ir deleģēts sarunām par nākamo koalīciju, preses konferencē stāstīja, ka nākamajam mēram jāpārstāv LP, kā arī domes vadībā jābūt trim priekšsēdētāja vietniekiem, no katras domē pārstāvētās partijas pa vienam, taču tie noteikti nedrīkst būt Eigims un Andrejs Elksniņš (S). Broks arī pauda, ka nav teikts, ka LP mēra kandidāts varētu būt Lāčplēsis. Arī pats Lāčplēsis apliecināja, ka ir gatavs nepretendēt uz šo amatu.

Vienlaikus Lāčplēsis uzskata, ka vairāki balsojumi domē parāda, ka jau izveidota jauna - MP un "Saskaņas" - koalīcija, lai arī Elksniņš publiski izteicies, ka nav gatavs strādāt ne ar LP, ne MP. "Vislabākajās tradīcijās darām vienu, runājam par citu, un beigās teiksim, ka vainīgs ir Lāčplēsis," par politiskajiem konkurentiem ironizēja Lāčplēsis.

Eigimu aģentūrai LETA pagaidām nav izdevies sazvanīt.

Tikmēr vienīgās domes opozīcijas partijas, "Saskaņas" deputāts Andrejs Elksniņš aģentūrai LETA pauda, ka vienīgā izeja, lai Daugavpils dome varētu strādāt konstruktīvi, ir atkārtotas domes vēlēšanas.

Lai arī Lāčplēsis paziņojis par iziešanu no koalīcijas ar Eigima pārstāvēto MP, Elksniņš uzskata, ka to nevar saukt par koalīcijas pamešanu. "Tā ir vienkārši fikcija. Viņi paziņo par iziešanu no koalīcijas, bet neprasa domes priekšsēdētāju atkāpties," uzskata Elksniņš.

Arī "Saskaņa" nerosinās Eigima atkāpšanos, jo politiskā spēka deputāti nav balsojuši ne par viņa, ne par viņa vietnieku apstiprināšanu amatā.

Turklāt "Saskaņa" nav gatava veidot koalīciju ne ar MP, ne LP, kamēr to līderi domē vēlēsies ieņemt augstos amatus, pauda opozicionārs. Savukārt ar atsevišķiem deputātiem, ja viņi pārvērtēs Eigima un Lāčplēša darbus, politiskais spēku varētu vienoties par turpmāko darbu.

"Gada laikā, kopš esmu atbrīvots no domes priekšsēdētāja amata, politiskā situācija domē kļuvusi vēl dramatiskāka, un vienīgā iespēja normalizēt situāciju, ir atkārtotas domes vēlēšanas," uzskata Elksniņš, kurš savu viedokli ir paudis arī citiem deputātiem. Esošās domes atlaišanu varētu panākt, paralizējot domes darbus un lēmumu pieņemšanu. Taču, kamēr citi deputāti neatbalstīs domes atlaišanu un atkārtotas vēlēšanas, "Saskaņa" turpināšot darboties domē iedzīvotāju labā, lemjot par nozīmīgu lēmumu pieņemšanu.

Kā vēstīts, Latvijas Radio iepriekš ziņoja, ka koalīcijas iekšējo nesaskaņu dēļ divām domes komitejām nomainīta vadība - opozīcijas partijas "Saskaņa" deputāts Valērijs Kononovs nomainījis LP līderi, bijušo domes priekšsēdētāju Jāni Lāčplēsi Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētāja amatā, savukārt cits "Saskaņas" pārstāvis Mihails Lavrenovs turpmāk vadīs Mājokļu komiteju, kuras vadībā viņš nomainījis Igoru Prelatovu (MP).

Lāčplēsis pārmeta, ka Eigima vadībā Daugavpils esot "nodzīvojusies līdz dārgākajam siltumenerģijas tarifam Latvijā", jo pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" iepērkot gāzi saskaņā ar 2017.gada novembrī noslēgtu līgumu, kurā gāzes cena neesot analoga citām pašvaldībām un kas esot slēgts ar Eigima atļauju vai norādi.

"Varbūt tā ir tīša darbība, lai, paaugstinot apkures cenu, diskreditētu pašvaldības uzņēmumu un meklētu iemeslus atdot šo nozari privātajiem. Vienreiz pirms aptuveni desmit gadiem Eigims šādu līgumu jau bija noslēdzis. Man toreiz to izdevās lauzt," aizdomas Eigima virzienā vērsis Lāčplēsis.

Lāčplēsis Eigimam pārmeta arī daudzu projektu sadārdzinājumus, aiz kuriem varot slēpties atsevišķu uzņēmēju intereses. "Ja mēs skatāmies statistiku, Latvijā būvniecības cenas no 2017.gada jūnija līdz šā gada jūnijam ir pieaugušas par 4,8%, tai skaitā darba alga aptuveni 8%. Daugavpilī šis pieaugums ir aptuveni 48%, atsevišķos projektos pat 100% un vairāk. Tas jau parāda, ka šāda situācija ir ārpus jebkuras loģikas" izteicies Lāčplēsis.