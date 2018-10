Ugunsgrēks atstāj bez barības 30 sporta zirgus

Ugunsgrēks noticis naktī uz 14. oktobri vienstāva mūra ēkā, pilnā ar sienu 560 kvadrātmetru platībā. Zirgi atradās stallī citā ēkā, kurai apdraudējuma nebija. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izveda kravas automašīnu. Visā pilnībā apdzēst ugunsgrēku izdevās tikai ap pusdesmitiem vakarā, pēc vairāk nekā 16 stundām.

Sadeguši 1000 siena un salmu ruļļu, bez barības ziemai palikuši 30 sporta zirgi. To saimnieks Raimonds Ruķeris sarunā ar "Kas Jauns Avīzi" atklāj, ka viņam ir aizdomas, kurš varētu būt vainojams ugunsnelaimē.

“Esmu diezgan drošs, ka tas ir saistīts ar kādu iepriekšēju konfliktu. Mums viss ciemats regulāri cieš no vienas ģimenes terora, ir kriminālprocesi, taču situācija nemainās. Patlaban mums gan nav neapgāžamu pierādījumu, ka arī šis incidents ir saistīts ar to, tādēļ neko vairāk nevarēšu teikt,” teic Ruķeris.

Kopš bēdīgā ziņa ievietota internetā, palīdzību piedāvā gan privātpersonas, gan organizācijas. “Kāds no Valmieras jau ir dāsni ziedojis mums 60 siena ruļļus, palīdz arī Latvijas Zirgaudzētāju biedrība, kuras biedrs es esmu. Ar visu to mums siens joprojām ir ļoti nepieciešams. Šogad tā vispār ir milzu problēma, kā jau lauksaimniekiem zināms,” teic Ruķeris.

No 1000 siena un salmu ruļļu krājuma pāri palikuši tikai mitri pelni. Zirgu audzētājs Raimonds Ruķeris lūdz un pateicas par jebkādu palīdzību grūtajā brīdī. (Foto: No Raimonda Ruķera privātā arhīva)

Valsts policija skaidro ugunsgrēka izcelšanās iemeslu.

Tie, kuri liktenīgajā naktī Beibežos redzējuši ko aizdomīgu vai ir gatavi palīdzēt, aicināti zvanīt Raimondam Ruķerim pa tālruni 26520574.