Pabriks uzsvēra, ka "Attīstībai/Par!" ir ieinteresēta, lai nākamā koalīcija būtu pēc iespējas plašāka. Kā uzskata Pabriks, lai arī partijām ir atšķirīgi politiskie uzstādījumi, tomēr pastāv iespēja vienoties par kopīgi darāmiem darbiem.

"Es vēlos, lai katras partijas vadība apzinātos, ka, neatkarīgi no partiju skaita nākamajā koalīcijā, katra partija nevarēs pilnībā izdarīt visu to, kas iekļauts to programmās. Ja partijas spēs viena otrai panākt pretī, tad, par spīti fragmentācijas biedam, mēs varēsim izveidot rīcībspējīgu un efektīvu valdību," pauda politiķis.

Viņa ieskatā, veiksmīgas koalīcijas veidošanas sarunas var būt tikai tad, ja "neviens netiek iespiests stūrī, netiek vilktas nevajadzīgas "sarkanās līnijas" un viens otram panāk pretī, lai runātu par jautājumiem, kas visām pusēm ir kopīgi".

"Ja paskatās uz sešām partijām, tām ir daudz kopīga, piemēram, reģionālā, veselības un izglītības reforma, tiesiskums, mediju brīvība utt. Visas partijas tam vairāk vai mazāk piekrīt, tāpēc ar šiem jautājumiem arī ir jāsāk," uzsvēra Pabriks.

Politiķis informēja, ka viņa pārstāvētajam politiskajam spēkam nākamnedēļ gaidāmas konsultācijas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem. Otrdien, 23.oktobrī, gaidāmas "lielās konsultācijas" ar partiju "KPV LV".

Tā kā Pabriks nākamnedēļ pavadīs pēdējo nedēļu Eiropas Parlamenta deputāta amatā, viņš nevarēšot piedalīties partiju sarunās, tomēr politiķis apņēmies personīgi sazināties ar Jaunās konservatīvās partijas vadību, lai saprastu, kādā veidā politiskie spēki varētu sadarboties un kādus kompromisus varētu atrast.

Jau vēstīts, ka pēc notikušajām konsultācijām ar politiskajām partijām Valsts prezidents Raimonds Vējonis turpinās izvērtēt Alda Gobzema ("KPV LV"), Jāña Bordāna (JKP) un Arta Pabrika (Attīstībai/Par!") kandidatūras uz Ministru prezidenta amatu.

Valsts prezidents sagaida, ka turpmākajā politisko partiju konsultāciju laikā tiks panākta vienošanās par vairākuma atbalstu vienam no šiem kandidātiem.

Valsts prezidents izvirzīs tikai tādu Ministru prezidenta amata kandidātu, par kuru nebūs šaubas par viņa iespējām saņemt atļauju pieejai valsts noslēpumam. Lai noskaidrotu iespējamību saņemt atļauju pieejai valsts noslēpumam, tikšanās laikā Valsts prezidents aicināja visus trīs potenciālos premjera amata kandidātus iesniegt nepieciešamos dokumentus.

Pašlaik iniciatīvu valdības veidošanas sarunās uzņēmušies trīs politiskie spēki - JKP, "KPV LV" un "Attīstībai/Par!". JKP premjera kandidāts ir Bordāns, "KPV LV" - Gobzems un "Attīstībai/Par!" - Pabriks.