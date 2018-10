Principi viņam bija svarīgāki nekā izdevīgums. Politiķis leģenda - Eduards Berklavs

Foto: AFI

Eduarda Berklava dzīves gājums skaidri apliecina, ka viņš piederēja pie tiem retajiem cilvēkiem, kuri atšķirībā no vairākuma nevis piemērojas apstākļiem, bet met tiem izaicinājumu. Viņš faktiski rīkojās tā, kā nebija izdevīgi. Ulmaņlaikos viņš darbojās komunistiskajā pagrīdē un par to sēdēja cietumā, savukārt padomju varas gados sacēlās pret pastāvošo nomenklatūru, par ko tika izsūtīts uz Vladimiru un izslēgts no partijas.

Piecdesmitajos gados viņš bija viens no nacionālkomunistu kustības galvenajiem organizētājiem, bet astoņdesmito gadu otrajā pusē kļuva par Latvijas Nacionālās neatkarības kustības vadītāju.

Latviešu trimdas publicists un vēsturnieks Uldis Ģērmanis savulaik atzina, ka Berklavs bija vienīgais bijušās Latvijas kompartijas nomenklatūras loceklis, kuram bija drosme un varēšana, kā arī nelokāma griba neatlaidīgi turpināt cīņu par Latvijas neatkarības atjaunošanu.