"Tas var kalpot kā pamata nodrošinājums. Ja jebkurš cits mēģinās izmantot situāciju un atjaunot vai pavairot savu ietekmi uz politiku, viņš sastapsies ar smagām sekām. Mēs maksimāli izmantosim visas tiesiskās iespējas un sviras, lai, tiklīdz kāds mēģinās nelikumīgi izmantot varu, viņš tiktu sodīts."

Taujāts, kas notiktu ar JKP pieteikto ideju par specdienestu apvienošanu, ja partija nāks pie varas, Bordāns atbildējis visai izvairīgi: "Mūsu plānā galvenais punkts bija padarīt dienestu darbus par efektīviem. Kā piemērs tika nosaukta šo dienestu apvienošana. Proti, izveidojot tādu dienestu, kas ir analoģiski tam, kāds ir Igaunijā. Vai to izdarīt vienā vai otrā veidā, ir tehniskas dabas jautājums. Neviens, es domāju, nevar apgalvot, ka šobrīd dienesti strādā efektīvi."

Bordāns kritizējis arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbu Jēkaba Straumes vadībā, jo pēdējā laikā neesot atklātu korupcijas lietu, bet "ir tikai [JKP biedru] Jura Juraša un Jutas Strīķes sākto lietu pacelšana un iedarbināšana".

"Šie dienesti ir, pirmkārt, atbrīvojami no jebkādas politiskas ietekmes, un, otrkārt, tajos ir izveidojama profesionāla vadība," teicis Bordāns, "mums ir vairāk informācijas no publiskiem avotiem, kas šobrīd notiek KNAB. Iespējams, tur Straumes reformu rezultātā tieši paši talantīgākie izmeklētāji varētu būt pielikti pie papīru rakstīšanas, kā rezultātā viņi varētu pamest biroju. Ko neizdarīja Jaroslavs Streļčenoks, to varbūt šobrīd pabeigs Straume. Es negribētu, ka tas notiek. Tā varētu gandrīz par katru dienestu runāt."

Savukārt lūgts skaidrot, kāpēc JKP principiāli atsakās no sadarbības ar Zaļo un zemnieku savienību, bet tos pašus principus neattiecina uz KPV LV, par kuras diviem vadītājiem ir aizdomas par iespējamiem kriminālnoziegumiem un kurai, iespējams, esot ietekmīgi sponsori, Bordāns atcirtis, ka "tikpat labi varam runāt arī par "Attīstībai", kurai arī, iespējams, ir ļoti ietekmīgi sponsori."

"Mums jārēķinās, ka politika šajā gadījumā ir nevis vēlamā, bet gan iespējamā rezultāts. Iespējamais ir samazināt šo ietekmējošo spēku ietekmi uz valdību, cik vien tas iespējams. Jāsāk ir ar vienu. Tad mēs lūkojamies uz vēlētāju gribu. Ir nenoliedzama norāde, ka vēlētāji gaida, ka mēs palīdzam Latvijai atbrīvoties tieši no vecajiem ietekmes spēkiem," paziņojis Bordāns.

Vēlāk gan Bordāns precizējis, ka jautājumā par "KPV LV" līderu iespējamo izdošanu kriminālvajāšanai viņš pieļaujot "izdot, nevis pieļauju neizdot". "Kad atnāks pieteikums un tajā parādīsies konkrētas lietas, protams, būs lēmums," piebildis politiķis.