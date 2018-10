Politiķu viedokļi minētajos jautājumā ir atšķirīgi, un arī neoficiāli viņi pauž, ka pagaidām prognozēt sarunu iznākumu ir pāragri.

Vienlaikus daļa politiķu uzskata, ka mazākas izredzes uz premjera amatu pašlaik ir "KPV LV", bet valdība "Jaunās konservatīvās partijas" (JKP) un "Attīstībai/Par!" vadībā varētu būt reālāks scenārijs. Paši "KPV LV" nepiekrīt šādam skatījumam par savām izredzēm un redz iespēju vadīt Ministru kabinetu.

Situācijā, kad sarunas paralēli organizē visi trīs augstākminētie politiskie spēki, pašlaik neesot skaidrs, kurš uzņemsies galveno iniciatīvu. Apstākļi mainītos, ja atsevišķas no tām nolemtu izveidot bloku vai nu savā starpā, vai ar kādu citu no vēl trīs labēji centriskām partijām. Šādai apvienībai būtu lielāks deputātu skaits, līdz ar to arī plašākas iespējas vest rezultatīvākas sarunas.

Kā ziņots, valdības veidošanas sarunas paralēli organizē vai pauž gatavību turpināt gan "Attīstībai/Par!", gan "KPV LV" un JKP.

"KPV LV" sarunas turpina ar visām tā dēvētajām centriskajām, centriski labējām jeb latviskā spārna partijām.

Arī "Attīstībai/Par!" paziņojusi, ka vēlas, lai valdības veidošanas sarunās tiek iesaistītas visas šīs partijas un pati uzņēmusies lielāku lomu tādu rīkošanā. Trešdien plānotas pirmās tās rosinātās tikšanās - ar partiju apvienības "Jaunā Vienotība" un nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK pārstāvjiem.

Tikmēr JKP paziņojusi, ka nesadarbosies ar Zaļo un zemnieku savienību. Tā piedāvā veidot piecu partiju koalīciju, opozīcijā bez "Saskaņas" atstājot arī Zaļo un zemnieku savienību.

Līdz šim skaidru viedokli par JKP piedāvājumu vienīgā ir formulējusi "Attīstībai/Par!", to noraidot, jo vispirms vēlas panākt vienošanos par paveicamajiem darbiem. Ir sagaidāms, ka abas partijas vēl tiksies uz sarunām.

Pārējie politiskie spēki, kurus JKP aicinājusi darboties jaunajā koalīcijā, vēl nav formulējušas viedokli par to. Vienlaikus daļa gan sliecas piekrist "Attīstībai/Par!", ka pirms amatu dalīšanas valdībā būtu jāvienojas par darāmajiem darbiem.