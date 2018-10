Katrs no lēmumiem tika pieņemti, diviem CVK locekļiem balsojot par un pieciem pret. Savukārt balsojumā par to, ka Barčas gadījumā tiktu pārskaitīti neieskenētie mandāti, par balsoja trīs, bet pret bija četri CVK pārstāvji.

No Barčas pēc sēdes vēlāk paustā žurnālistiem izrietēja, ka viņa neplāno Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu apstrīdēt tiesā. Klaužs uz komisijas sēdi nebija ieradies.

CVK locekļu diskusijā tika norādīts, ka nav saņemtas pretenzijas pret kāda konkrēta iecirkņa rezultātiem un ka visu iecirkņu protokoli trīs dienu laikā nav apstrīdēti.

Barča norādīja, ka pēc vēlēšanām, 7. un 8.oktobrī, politiķi uzrunājuši vairāki cilvēki par bažām, cik precīzi ir saskaitīti par deputāti atdotie plusi. Personas, kuras viņu jau ilgi pazīst un kurām ir invaliditāte, norādīja, ka arī medijos bija redzams, ka plusiņus ar trīcošām rokām lika pansionātu iemītnieki. Līdz ar to atsevišķi plusiņi neesot ieskaitīti, jo tie nav precīzi ievilkti, piemēram, to velkot pāri atzīmei paredzētajam rombam.

Politiķe norādīja, ka arī no Grobiņas novada ir saņemta informācija, ka aprūpes iestādē ar 1. vai 2. grupas invaliditāti nevarēja saņemt atbalstu no iestādes darbiniekiem balsojumu atzīmēšanai. Līdz ar to viņu izdarītās atzīmes varēja būt neprecīzas. Tāpat Barča pauda, ka politiķei ir teikts par gadījumiem, ka CVK rezultātu mājas lapā pat viņu saskaitīto plusiņu skaits "pazūd". Tāpēc viņa lūdza pārskaitīt par viņu atdoto rezultātu.

CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars, izmantojot projektoru, uzskatāmi sniedza skaidrojumu, kādā veidā vēlēšanu komisijas veic atzīmju skaitīšanu. No vienas puses attiecīgās atzīmes konstatē elektroniskā sistēma, taču tās uzrādīto informāciju vēl pārbauda vēlēšanu komisija. Ja vēlēšanu komisija konstatē kādu kļūdu, tā to izlabo, skaidroja CVK vadītājs. Viņš sniedza arī plašāku skaidrojumu par to, kā notiek vēlēšanu rezultātu saskaitīšana.

Cimdars norādīja, ka šoreiz vēlēšanās jauninājums bija rezultātu no iecirkņiem "dinamiskā" publicēšana. Tas nozīmēja, ka, ja kādam no iecirkņiem, kuru plusi jau bija publicēti, piemēram, vajadzēja papildināt vēlēšanu gaitas žurnālu, tad, lai to izdarītu, no publiskās informācija bija jānoņem attiecīgais plusu skaits. Tomēr ikviens, uzklikšķinot uz attiecīgo skaitli, var redzēt, no cik iecirkņiem konkrētajā brīdī ir saņemts attiecīgais plusu skaits.

Sēdē balsu skaitīšanas sistēmas demonstrācijas laikā tika prezentēts ieskenēts Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) biļetens Zemgales apgabalā, kur ar pārtrauktu svītru bija nosvītrota daļa no kandidāta Ulda Auguļa vārda un uzvārda. Komisija esot secinājusi, ka attiecīgais svītrojums nav skaitāms. Vaicāts par spēkā esošās instrukcijas pareizu ievērošanu šajā gadījumā, Cimdars aģentūrai LETA pieļāva, ka varētu būt pieļauta kļūda. Iepriekš komisijas sēdē viņš norādīja, ka, redzot pašu biļetenu klātienē, vēlēšanu komisijai varēja būt vēl papildus apsvērumi, kāpēc pieņemts attiecīgais lēmums. Tāpat Cimdars skaidroja, ka nejauši pieļautas kļūdas vēlēšanu apgabala līmenī izlīdzsvarojas un neietekmē rezultātu.

13.Saeimas vēlēšanas norisinājās šā gada 6.oktobrī, un Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajos termiņos CVK nav apstrīdēts neviena vēlēšanu iecirkņa balsu skaitīšanas protokols.