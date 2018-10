Franču-latviešu duets „Viņš un Viņa” atsācis koncertdarbību

Franču mūziķis, džeza saksofonists, dziesmu autors un dziedātājs Freds Ormēns un talantīgā latviešu mūziķe Ilze Lejiņa, kas pazīstama kā Baltijas pirmā dāmu saksofona kvarteta „n[ex]t” dibinātāja ik pa laikam dzīvo, gan Latvijā, gan Francijā. Tagad viņa par saviem radošajiem plāniem pastāstīja Jauns.lv.

„Viņš un Viņa” vienmēr priecājas par iespēju spēlēt Latvijā, kaut arī lielākā mūziķu dzīves daļa šobrīd rit Francijā. Katru reizi esot Latvijā, viņi sēžas vecajā auto, kas līdz augšai piekrāmēts ar mūzikas instrumentiem un dodas ceļā. „Turpinām iepazīt Latviju no viena stūra līdz otram. No Nīcas līdz Krāslavai un no Saulkrastiem līdz Neretai. Mums ir prieks spēlēt jebkurā vietā un jebkurai auditorijai, dot un dalīties ar to, ko protam vislabāk - radīt emocijas caur mūziku,” saka Ilze.

Duets "Viņš un Viņa" Latvijas tūres laikā. (Foto: No personīgā arhīva)

- Kā izvērtās jūsu dzīve pēc aizbraukšanas no Latvijas uz Franciju?

- Kopš 2015. gada septembra esam atpakaļ Francijā un dzīve rit straujā tempā. Tagad mēs esam pieci - mums ir trīs meitas. Mazākajai - Kristai ir nepilni divi gadi. Es nevēlējos aukles palīdzību, līdz ar to uzņēmos pilna laika māmiņas lomu. Mana ikdiena ir saistīta ar meiteņu vadāšanu uz skolu un citām aktivitātēm. Vecākā meita Maija spēlē klavieres un tenisu, Aļonas Ostapenko uzvaras gājiena iedvesmota. Vidējā Ieva jau otro gadu apgūst vijoles spēli un baletu. Mums ir paveicies, ka netālu atrodas deju skola, kur pasniedzēja ir bijusī Marijas teātra balerīna no Pēterburgas. Katru reizi, kad esam Rīgā, cenšamies apmeklēt Operu, kādu skaistu izrādi.

- Cik bieži tagad iznāk koncertēt, kāds ir repertuārs?

- Protams, ka pēdējā laikā man spēlēt sanācis mazāk, jo bija svarīgi pavadīt laiku ar meitām. Bet nu, kad mazākā ir paaugusies, varam atsākt darboties. Ar duetu „Viņš un Viņa” šobrīd strādājam studijā pie Ziemassvētku oriģināldziesmas, kas tiks izdota jau šoziem. Paralēli tam gatavojam mūsu otro albumu, kas būs savādāks, nekā pirmais, kurā pārsvarā atskaņojām populāras franču melodijas mūsu aranžējumā.

Duets "Viņš un Viņa" Latvijas tūres laikā. (Foto: No personīgā arhīva)

- Kā ir dzīvot ārpus Latvijas, vai bieži tur sastopami latvieši? Kā tur var sajust Latviju?

- Mēs dzīvojam mazā ciematā pašā Eiropas sirdī, kur Francija satiekas ar Vāciju, Beļģiju un Luksemburgu. Mūsu ciemā draudzīgi sadzīvo vairāk kā 40 tautību pārstāvji, ļoti multikulturāla vide. Latviete gan te esmu vienīgā. Mūsmājās jau trešo gadu ir tradīcija svinēt Jāņus kopā ar Freda ģimeni. Esmu viņiem iemācījusi pīt vainagus, atpazīt īstās jāņuzāles un sajust to burvīgo smaržu, kas piepilda māju vēl nedēļu pēc svētkiem. Uz lieliem godiem cepu speķpīrāgus, kuru recepti iemācījos no savas vecmāmiņas.

- Cik bieži esat Latvijā? Un kur te varēs dzirdēt „Viņš un Viņa” koncertus?

- Joprojām dzīvojam gan Francijā, gan Latvijā, kas ir viegli un ātri sasniedzama ar lidmašīnu. Katras skolēnu brīvdienas no pirmās līdz pēdējai dienai esam Latvijā, tad arī cenšamies organizēt koncertus un tūres. Mēs piekrāmējam veco auto pilnu līdz augšai ar mūzikas instrumentiem, mikrofoniem, vadiem un dodamies ceļā. Dueta „Viņš un Viņa” nodoms ir spēlēt visos Latvijas novados, šķiet, ka vismaz pusē jau esam. Paralēli Freds ir iesaistījies arī citos projektos, kā, piemēram, ar grupu „FunCoolio”, ar kuru šovasar esam spēlējuši festivālos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet jau drīz plānojam koncertus Krievijā un Baltkrievijā.

