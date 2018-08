Viņš skaidroja, ka par savu īpašumu arestu uzzinājis plašsaziņas līdzekļiem, nevis no Ukrainas varas iestādēm. Meļņiks arī norādīja, ka "[..] lietai ir politisks zemteksts, jo Ukrainas ģenerālprokurors personīgi vairāku pēdējo mēnešu laikā publiski izplata versiju par to, ka naftas ieguves platformas iegādes iepirkuma organizēšanā personīgi piedalījās tā laika Ukrainas prezidents Viktors Janukovicš, kurš it kā vienojies ar mani sazvērestībā savas vizītes laikā Latvijā". Miljonārs šādu prokuratūras versiju noliedza, norādot, ka ar Janukoviču esot redzējies vienu reizi, kad amatpersona viesojusies Latvijā, taču neesot ar viņu ticies.

Meļņiks arī uzsvēra, ka iepirkumā par otrās naftas ieguves platformas piegādi valsts AS "Naftogaz Ukraina" 2011.gadā uzvarēja viņa uzņēmums AS "Rīgas kuģu būvētava". Ievērojot to, ka AS "Rīgas kuģu būvētava" ir publiska sabiedrība, visi lēmumi, tai skaitā arī par dalību iepirkumos, tiek pieņemti koleģiāli - par to lemj gan valde, gan padome, skaidroja uzņēmējs.

Viņš pauda šaubas par Ukrainas ģenerālprokurora rīcību, neprecizējot informāciju, par kuru naftas platformu ir runa apsūdzībā.

Jau vēstīts ka Kijevas tiesa apmierinājusi Ukrainas ģenerālprokuratūras prasību un uzlikusi arestu Meļņika īpašumiem, ziņoja ukraiņu mediji.

Lēmums par Melņika īpašumu arestu tika pieņemts 7.augustā.

Starp arestētajiem īpašumiem ir septiņi zemes gabali 100 hektāru kopplatībā un uz tiem esošās ēkas, kvadracikls, ūdens motocikls, jahta un automašīna.

Arests uzlikts arī Meļņika daļām desmit Latvijas uzņēmumos - "Finanšu investīciju kompānija" (100%), "Eiro Steel" (100%), "Graphical Paper" (50% ), "Eiroholdings Invest" (100%), "Eiroholdings" (100%), "Servi Ko" (0,051%), "Remars-Rīga" (55,15%), DEUL (2,55% ), "Chrisal Baltia" (1% ) un SIA "Eiroholdings" (50%).

Arests uzlikts saistībā ar lietu, kas ierosināta par Ukrainas uzņēmuma "Neftogaz" līdzekļu piesavināšanos 1,7 miljardu grivnu (54 miljonu eiro) apmērā.

Meļņikam paziņots, ka viņš tiek turēts aizdomās par sveša īpašuma piesavināšanos, kas veikta noziedzīgas organizācijas sastāvā, ļaunprātīgi izmantojot dienesta pilnvaras.

Meļņiks tiek turēts aizdomās arī par šo līdzekļu legalizēšanu un grāmatvedības datu viltošanu.

Ar pašu Meļņiku aģentūrai LETA šovakar neizdevās sazināties.

Kā liecina "Firmas.lv" dati, Meļņiks ir īpašnieks un amatpersona virknē Latvijas uzņēmumu, tostarp AS "Rīgas kuģu būvētava", kurai vēl 10.augustā pagarināts tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izstrādes termiņš.