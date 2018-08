“Prāta Vētra” 17. augustā uzstāsies Mežaparka Lielajā estrādē. (Foto: Ieva Makare/LETA)

Būtiska informācija visiem "Prāta Vētras" koncerta apmeklētājiem, kas turp dosies ar auto

Saistība ar “Prāta vētras” koncertu Mežaparka Lielajā estrādē no 17.augusta plkst. 15.00 līdz 18.augusta plkst. 8.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt (izņemot sabiedrisko transportu, operatīvo transportu un transportlīdzekļus ar caurlaidēm) Meža prospektā, posmā no Siguldas prospekta līdz Inčukalna ielai un Kokneses prospektā, posmā no Siguldas prospekta līdz Meža prospektam.