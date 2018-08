"Lai izvairītos no situācijas, ka nederīgas pases dēļ ir liegta dalība Saeimas vēlēšanās, PMLP aicina iedzīvotājus jau laikus pārliecināties par savas pases derīguma termiņu un nepieciešamības gadījumā noformēt jaunu personu apliecinošu dokumentu," norāda PMLP.

Jaunu pasi var iegūt kādā no 30 teritoriālajām PMLP nodaļām visā Latvijā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Savukārt, lai izvairītos no neērtībām un gaidīšanas rindā, PMLP aicina izmantot iepriekšējā pieraksta iespējas un vienoties par konkrētu apmeklējuma laiku. To var izdarīt, zvanot vai rakstot e-pastu, uz kādu no PMLP nodaļām, kā arī, izmantojot e-pakalpojumu “Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai”, kas pieejams portālā www.latvija.lv, informē pārvaldē.

"Jānorāda, ka no septembra līdz vēlēšanu dienai 1117 balsstiesīgo beigsies derīguma termiņš personas apliecībām (eiD). Jāatgādina, ka Saeimas vēlēšanās balsot var tikai tie Latvijas pilsoņi, kuriem ir derīgas pases, savukārt personas apliecību īpašniekiem, lai piedalītos vēlēšanās, ir jāsaņem vēlētāja apliecība. To varēs saņemt bez maksas no 2018. gada 24. septembra līdz 5. oktobrim tajā PMLP nodaļā, kur ir izsniegta vēlētāja personas apliecība (eID). Informācija par izdevējiestādi ir norādīta personas apliecības otrā pusē," klāsta PMLP pārstāvji.

Pārvaldē informē: "Tāpat ir iespēja saņemt vēlētāja apliecību sev citā vēlamā PMLP nodaļā, pirms tam laicīgi (līdz 24. septembrim) sūtot iesniegumu pa pastu, vai, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, vai sūtot ar e-parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv."