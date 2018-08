18. augustā starptautiskā seno spēkratu salidojuma Rīga Retro laikā būs izmaiņas atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos

AUTOBUSI

2. maršruta autobusi virzienā no Vecmīlgrāvja kursēs pa maršrutu līdz Pulkveža Brieža ielai, tālāk pa Pulkveža Brieža ielu, Elizabetes ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu un tālāk pa maršrutu.

Virzienā no Abrenes ielas autobusi kursēs pa maršrutu līdz Kalpaka bulvārim, tālāk pa Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Sporta ielu, Vesetas ielu, Hanzas ielu, Pulkveža Brieža ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Vecmīlgrāvi pasažieru izlaišana/uzņemšana tiks organizēta Hanzas ielā, pirms krustojuma ar Pulkveža Brieža ielu (bez pieturvietas zīmes).

24. maršruta autobusi virzienā no Mangaļsalas kursēs pa maršrutu līdz Pulkveža Brieža ielai, tālāk pa Pulkveža Brieža ielu, Elizabetes ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu un tālāk pa maršrutu.

Virzienā no Abrenes ielas autobusi kursēs pa maršrutu līdz Kalpaka bulvārim, tālāk pa Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Sporta ielu, Hanzas ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Mangaļsalu pasažieru izlaišana/uzņemšana tiks organizēta Sporta ielā, pirms krustojuma ar Skanstes ielu (bez pieturvietas zīmes).

20. maršruta autobusi virzienā no Pļavnieku kapiem kursēs pa maršrutu līdz Bruņinieku ielai, tālāk pa Bruņinieku ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Sporta ielu, Vesetas ielu, Hanzas ielu, Pulkveža Brieža ielu un tālāk pa maršrutu.

Autobusi pieturēs visās apvedceļā esošajās pieturvietās. Virzienā no Mangaļsalas un Vecmīlgrāvja, 2. un 24. autobusa maršrutā tiks slēgta pieturvieta „Elizabetes iela”, virzienā no Abrenes ielas tiks slēgtas pieturvietas „Medicīnas muzejs”, „Dzirnavu iela” un „Sporta iela” (tikai 24. autobusa maršrutam). 20. autobusa maršrutā, virzienā no Pļavnieku kapiem, tiks slēgtas pieturvietas „Ģertrūdes iela”, „Esplanāde”, „Medicīnas muzejs” un „Dzirnavu iela”.

TROLEJBUSI

1. trolejbusa maršruts uz pasākuma laiku būs slēgts. Plānots, ka pēdējais trolejbuss no galapunkta „Pētersalas iela” izbrauks plkst. 13:12, no galapunkta „Valmieras iela” plkst. 13:34.

19. maršruta trolejbusi kursēs no galapunkta „Ziepniekkalns” līdz Inženieru ielai. Plānots, ka pēdējais trolejbuss no galapunkta „Ziepniekkalns” izbrauks uz Pētersalas ielu izbrauks plkst. 12:50, no galapunkta „Pētersalas iela” uz Ziepniekkalnu plkst. 13:40.

Pasākumam beidzoties, tiks atjaunota sabiedriskā transporta kustība pa pamatmaršrutiem.

Vienlaikus informējam, ka no plkst. 13:15 plānota tradicionālā spēkratu parāde Rīgas ielās posmā Rīgas Motormuzejs – Brīvības iela – Kalpaka bulvāris, no plkst. 15:00 plānots brauciens caur Rīgu uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Minētajos laika posmos ir iespējami īslaicīgi sabiedriskā transporta kustības traucējumi.