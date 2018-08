Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinībās, Aglonā, Stankevičs šovakar atgādināja, ka oktobrī notiks Saeimas vēlēšanas un tautas izvēle noteiks, kuri būs mūsu priekšstāvji nākamajos četros gados - kuri būs tie, kas noteiks Latvijā notiekošo politisko, kultūras un ekonomisko procesu tālāko virzību.

Stankeviča ieskatā, Latvijai uzplaukt un ziedēt, kā arī pilnā mērā piepildīt savu misiju Dieva plānā traucē alkatības, slimīgu ambīciju, varaskāres, savtīgu interešu un viltus ideoloģiju grēks.

Viņš atgādināja, ka pēc nepilniem diviem mēnešiem mūs gaida Saeimas vēlēšanas. Baznīcas galva aicināja skatīties nevis uz vēlēšanu kandidātu deklarācijām un vārdiem, bet izvērtēt viņu līdzšinējos darbus.

"Ja vārdi nav saskanējuši ar darbiem, izvēlēsimies citus pretendentus. Aicinu ikvienu izpildīt savu pilsoņa pienākumu, piedaloties vēlēšanās. Aicinu izmantot savas tiesības svītrot tos kandidātus, par kuru godprātību ir kaut mazākā šaubu ēna, un likt plusiņus tiem, kuriem uzticaties," mudināja arhibīskaps.

Viņš kā galveno vērtēšanas kritēriju aicināja izvēlēties kandidātu gatavību kalpot kopējam labumam, proti, visas tautas interesēm, un spēju pieņemt patstāvīgus lēmumus, nevis gļēvi peldēt pa straumi.

Valsts varas uzdevums ir rūpēties par ikviena Latvijas iedzīvotāja labklājību un nodrošināt viņam pilnvērtīgas izaugsmes iespējas gan materiālajā, gan kultūras, gan garīgajā jomā, sacīja Stankevičs.

Viņš arī pauda viedokli, ka Latvijas iedzīvotāju līdzšinējā masveida izbraukšana no valsts cita starp liecina par to, ka cilvēkos ir dziļš rūgtums par to, ka pastāv korumpētība. "Uzņēmēji sūdzas par zemas kvalitātes pārvaldi, nodokļu slogu un nevajadzīgiem birokrātiskajiem šķēršļiem. Viņi sūdzas arī par to, ka nejūtas aizstāvēti sarežģījumu situācijās attiecībās ar citām valstīm," zināja stāstīt Stankevičs.

Arhibīskaps uzsvēra, ka valsts pienākums ir aizstāvēt gan savus pilsoņus, gan uzņēmējdarbības jomas pārstāvjus. "Ir grūti pārliecināt cilvēkus balsot, kad viņi redz, ka ir pieņemti arī tādi likumi un lēmumi, kas ir vērsti pret tautu. Tāpēc patiešām ir apsveicami soļi, kas pēdējā laikā sperti, lai sakārtotu gan obligātās iepirkuma komponentes (OIK), gan maksātnespējas administratoru, gan arī ātro kredītu jomu," teica Stankevičs.