Rīgas svētku ietvaros svētdien notiks 4. Baltijas bundzinieku samits

11. novembra krastmalā 4. BALTIJAS BUNDZINIEKU SAMITS tiks atklāts plkst. 12.00, rīdzinieki un Rīgas viesi varēs vērot arī Prāgas ielu teātra “V.O.S.A. Theatre” uzstāšanos, ko plkst. 13.00 nomainīs maršējošie bundzinieki DRUMLINE LATVIA ar savu šovu. Izcilu un neparastu priekšnesumu plkst. 14.00 demonstrēs arī bundzinieku grupa TAGO no Korejas Republikas.

Uz mazās skatuves Akmens tilta pusē plkst. 12.30 muzicēs bundzinieku grupa THE CLICKS JR un plkst. 13.30 notiks Latvijas populāro bundzinieku šovs, bet plkst. 14.30 visiem interesentiem uzstāsies bundzinieks IGORS FALECKIS no Polijas. Pie mazās skatuves paredzēti arī Bungu skolas bērnu grupu priekšnesumi un sitaminstrumentu aktivitātes skatītājiem. Visas dienas garumā - no plkst. 12.00 - 21.00 Akmens tilta pusē notiks Amatnieku darinājumu tirdziņš.

Pēc noslēpumainā PROGRAMMAS PĀRSTEIGUMA, kas plānots uz Lielās skatuves 11. novembra krastmalā plkst. 15.00, aktivitātes turpinās ielu teātris “V.O.S.A. Theatre” un notiks Lielā bundzinieku šova ģenerālmēģinājums.

No plkst. 17.00 līdz 19.00 notiks bundzinieku sacensības BUNGU RINGĀ, savukārt, uz Lielās skatuves plkst. 17.00 darbosies DJ VENTO un plkst. 19.00 muzicēs grupa KANISAIFA – perkusiju meistars Nils Īle ar domubiedriem.

Vakara noslēgumā – plkst. 20.00 - LIELAIS BUNDZINIEKU ŠOVS! Atraktīvi, ugunīgi un skaļi vienkopus muzicēs vairāk kā 300 sitaminstrumentu pavēlnieki populāru mūziķu vadībā no Lielās 11. novembra krastmalas skatuves.

Ar svētku programmu ir iespēja iepazīties Rīgas svētku oficiālajā interneta vietnē www.rigassvetki.lv .

Aktuālajām ziņām var sekot līdzi sociālajos tīklos: www.twitter.com/rigassvetki, www.facebook.com/RigasSvetki, www.instagram.com/rigas_svetki.

Rīgas svētkus piedāvā Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un nodibinājumu „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”.

Svētku programmu 11. novembra krastmalā organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, atbalsta Andžeja Grauda bungu skolas atbalsta biedrība.

