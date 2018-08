Atvērts Brīvības gatvē 384b rekonstruētais "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centrs

Klientu apkalpošanas centrā Brīvības gatvē 384b veikts remonts, kā arī uzstādītas jaunas iekārtas, piemēram, rindu mašīna un monitors, tādējādi ar šādām iekārtām aprīkoti visi septiņi “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centri.

Atgādinām, ka vizītei kādā no klientu apkalpošanas centriem var pieteikties arī elektroniski “Rīgas satiksmes” mājaslapas sadaļā “E-pakalpojumi”. Pēc vizītes pieteikšanas jāierodas izvēlētajā datumā, laikā un vietā, kas tika norādīta aizpildītajā pieteikumā. Dodoties uz klientu apkalpošanas centru, līdzi jāņem personas apliecinošs dokuments.

Noformēt pasažieru atlaižu statusu, iegādāties biļetes, kā arī risināt dažādus citus jautājumus var ikvienā no septiņiem “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centriem: Brīvības gatvē 384b, Brīvības ielā 49/53, Brīvības ielā 191, Kurzemes prospektā 137, Prāgas ielā 1, Spīķeru ielā 1 un Vienības gatvē 117a. Darba laiks katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 19:00 (Brīvības ielā 49/53 un Brīvības ielā 191 no plkst. 8:00 līdz 19:00), sestdienās no plkst. 10:00 līdz 16:00 (izņemot Brīvības ielā 49/53, kur klientu apkalpošanas centrs sestdienās ir slēgts), svētdienās – klientu apkalpošanas centri slēgti, izņemot Spīķeru ielā 1, kur klientu apkalpošanas centrs darbojas no plkst. 10:00 līdz 16:00.