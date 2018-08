Tradicionālais koncertu cikls „Dziesmu tilti” Rīgas svētkos skanēs uz „Origo Summer Stage” skatuves

17. augusta „Dziesmu tiltu” koncertā klausītāji dzirdēs VEF Kultūras pils vijolnieku ansambli „Kantilēna”, Kultūras un atpūtas centra „Imanta” vīru vokālo kvartetu „Harmonija Rīgai”, kurš nupat atgriezies no „Hajkutter festival og regatta” Dānijā, koncertprogrammu „Tornī pulkstens skaita mirkļus…” ar Marta Kristiāna Kalniņa, Kristiānas Stirānes un Līvas Kalniņas piedalīšanos un populāru deju melodiju programmu „Retro ritmos” VEF Kultūras pils tautas instrumentu orķestra „Sadko” sniegumā. Koncertu noslēgs folkmūzikas grupa no Čīles „Montemar”.

18. augusta koncertā „Dziesmu tiltus” ar klausītājiem kopīgi cels Rīgā dzīvojošo tautību nacionālo biedrību mākslinieciskie kolektīvi – vokālie un deju ansambļi, orķestri un solisti. Skanēs dziesmas latviešu, lietuviešu, krievu, ukraiņu, ebreju, baltkrievu, vācu, poļu, azerbaidžāņu, jakutu un citās valodās. Koncerta apmeklētāji varēs iesaistīties viktorīnu jautājumu minēšanā, sadziedāties ar ansambļiem, kā arī izkustināt kājas tautas deju un tango ritmos. Deju ansamblis „Zadorinka”, „Ivuška”, vokālie ansambļi „Putni”, „Dņipro”, „Dušečka”, „Harmonika”, dziesmu un deju ansamblis „Kriviči”, koncerta īpašie viesi ir projekts „Eastern Duo” dziedātāja Leila Alijeva kopā ar ģitāristu Viesturu Melderi, Rīgas Danču klubs – tie ir tikai daži no ansambļiem, kuri savas programmas piedāvās klausītājiem uz „Origo Summer Stage” skatuves.

19. augusta „Dziesmu tiltu” koncerts ievedīs klausītājus sportiskā gaisotnē, ar romantiskām un dinamiskām mūzikas programmām, aicinot klausītājus iekļauties Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles volejbolā gaisotnē. Sportiskajās noskaņās veidoto koncertu iesāks Čīles folkgrupa „Montemar”, to turpinās jaunais ģitāras virtuozs, pasaules apceļotājs Reinis Jaunais, papildinās Raimonda Macata projekta „Inversija-85” programma „Zvaigznes krīt augšup” ar Iras Kraujas un Uģa Rozes piedalīšanos, līdz stafetes kociņu pārņems īpašie viesi no Igaunijas – grupas „Justament”, „Genka & Paul Oja”, „Olavi Oterpalu Band”, „Olavi Kõrre Volleyball Band”, „Tallinn Technical University Choir”, kuri muzicēs, iesildot volejbola fanus no Igaunijas.

Svētku dienās 18. un 19. augustā Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.

