Siguldas bobsleja un kamaniņu trase. (Foto: LETA)

Vācijas inženieri apstiprina: Siguldas trasi ir iespējams pārbūvēt atbilstoši olimpisko spēļu vajadzībām

Siguldas kamaniņu un bobsleja trases atsevišķas virāžas ir iespējams pārbūvēt, lai tās būtu piemērotas četrvietīgajām bobsleja kamanām un līdz ar to atbilstu olimpisko spēļu vajadzībām. To šonedēļ vizītes laikā Siguldā apstiprinājuši inženieri - projektētāji no Vācijas, svētdien vēstīja raidījums "LNT Ziņas".