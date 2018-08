Latvijas skolēni Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē izcīnījuši četras medaļas

Medaļas no olimpiādes pārveduši visi Latvijas izlases dalībnieki - sudraba medaļas saņēma Mārtiņš Robežnieks no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Iļja Belovolovs no Rīgas 92.vidusskolas un Rūdolfs Golubovs no Ziemeļvalstu ģimnāzijas, savukārt bronzas godalgu saņēma Miks Bleija no Ropažu vidusskolas.

Olimpiādē septiņu dienu laikā ģeogrāfi pildīja gan problēmuzdevumus, gan arī lauka darbus - kartēšanu, pilsētiņas un apkārtnes ainavas izpēti. Ekskursijās tika aplūkota Kvebekas pilsēta un Žaka Kartjēra nacionālais parks.

Olimpiādes noslēgums un zelta medaļu pasniegšana norisinājās Starptautiskās ģeogrāfijas savienības atklāšanas ceremonijā. Par olimpiādes individuāli labākā rezultāta īpašnieku kļuva Alens Kospanovs no Krievijas, bet labāko punktu skaitu sakrāja Rumānijas izlase. Latvijas dalībnieki, līdzīgi kā pērn, pasaulē sasniedza astoto labāko punktu skaitu.

Latvijas izlasi Kvebekā vadīja E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Klepers un Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs Gatis Kampernovs.