Ierobežos satiksmi triatlona sacensību laikā

No 11. augusta plkst. 9.00 līdz 12. augusta plkst. 19.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Kuģu ielas posmā, no Trijādības ielas līdz Mūkusalas ielai un Mūkusalas ielā, posmā no uzbrauktuves uz Akmens tilta līdz Kuģu ielai.

Savukārt 12. augustā no plkst. 6.00 līdz plkst. 17.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Mūkusalas ielā, posmā un virzienā no Bieķensalas ielas līdz Kuģu ielai un Akmens tilta nobrauktuvē uz Kuģu ielas.

Tostarp no 11. augusta plkst. 17.00 līdz 12. augusta plkst. 17.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Mūkusalas ielā, posmā un virzienā no Bieķensalas ielas līdz Akmeņu ielai.

Tāpat arī 11. augustā no plkst. 13.30 līdz plkst. 15.00 un 12. augustā no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15 tiks ierobežota vai slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Zunda kanālā pie AB dambja.