Mazulis gan Valmieras rajona tiesas lēmumu, kas viņam piespriests par prostitūtu vervēšanu, pārsūdzējis augstākstāvošā instancē – Vidzemes apgabaltiesā un tagad aiz restēm gaida lietas pārskatīšanu, kas nozīmēta oktobra beigās.

Recidīvista Mazuļa baisā vēsture

Portāls Jauns.lv jau vairākkārtīgi ir rakstījis par Mazuļa nodarījumiem. Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā viņš autobusa pieturā uzspridzināja savu sievu, lai tiktu pie viņas zemes īpašumiem un apdrošināšanas naudu. Par sievas uzspridzināšanu tiesa viņam piesprieda 20 gadus ilgu cietumsodu. Aiz restēm viņš nosēdēja tikai 10 gadus, jo viņu atbrīvoja par labu uzvedību ieslodzījuma vietā. Tomēr bijušās dzīvesbiedres īpašums palika Mazuļa īpašumā un pašlaik tajā saimnieko viņa māte – Vizma, kura sakās, ka uz noziegumu dēlu pierunājis viņa tēvs.

2016. gada rudenī mīklainos apstākļos pie Mazuļa mājas ūdens kubulā gāja bojā viņa 19 gadus vecais dēls un viņa draudzene, kura pusi centās glābt. Mazuļa versija ir tāda, ka ūdens kubulā elektrības vadus un lampu iegāza pa koka zariem lēkājošs kaķis, bet vīrieti apsūdz tīšā jauniešu slepkavībā, jo viņš vēlējies tikt pie viņu dzīvības apdrošināšanas naudas, kas mērāma vairākos tūkstošos eiro.

Pa to laiku Mazulis ir pamanījies no Lauku atbalsta dienesta (LAD) izkrāpt 61 000 eiro bioloģiskās saimniecības izveidošanai, kuru tā arī neierīkoja. Šo naudu LAD no Mazuļa gan attiesāja.

Tāpat neskaidros apstākļos pirms gandrīz diviem gadiem nodega arī Mazulim piederošā māja Velēnā un, kā runā, tā aizdedzināta tīšām, lai vīrietis atkal dabūtu apdrošināšanas naudu.

Pats Mazulis noraidīja visas apsūdzības un teicās esot nevainīgs, presē pat paužot, ka esot pievērsies ticībai un viņam atbalstu sniedzot kāds mācītājs (konfesija gan netika minēta).

Apdrošināšanas naudas Mazulis nav saņēmis, jo joprojām notiek izmeklēšana. Bet viņš aiz restēm nonācis cita nozieguma dēļ – par prostitūcijas organizēšanu un sieviešu, arī nepilngadīgu meiteņu, sūtīšanu seksa verdzībā uz Vāciju.

Mazulis vervējis seksa verdzenes Vācijai

Izmeklējot iepriekšējos negadījumus – jauniešu mīklaino nāvi un iespējamo apdrošināšanas naudas izkrāpšanu, policija nākusi uz pēdām kādam citam Mazuļa noziegumam.

Pagājušā gada decembrī Valmieras rajona tiesa slēgtā sēdē skatīja krimināllietu, kurā Mazulis tiesāja pēc trim Krimināllikuma pantiem – par personas iesaistīšanu prostitūcijā, par tādas personas izmantošanu iedzīvošanās nolūkā, kura nodarbojas ar prostitūciju un par personas nosūtīšanu ar tās piekrišanu seksuālai izmantošanai iedzīvošanās nolūkā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, rakstīja Gulbenes laikraksts „Dzirkstele”. Valmieras tiesa viņam piesprieda astoņus gadus ieslodzījumā ar mantas kompensāciju. Tagad notiesātais iesniedzis apelāciju un gaida lietas pārskatīšanu Vidzemes apgabaltiesā.

Policija guvusi pierādījumus, ka Mazulis 2015. gadā vervējis sievietes prostitūcijai, vēsta TV raidījums „Bez Tabu”. Mazuļa māte Vizma pastāstījusi, ka starp savervētajām bijušas arī nepilngadīgas meitenes. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informējsi, ka, savākti pierādījumi, ka Mazulis nodarbojies ar daiļā dzimuma pārstāvju iesaistīšanu prostitūcijā

Mazuļa māte TV raidījumam par sava dēla nelegālo rūpalu pastāstīja: „Meitenes vedis uz Vāciju seksa jautājumā. Viena otra pilngadīga neesot bijusi. Ar tām meitenēm kaut kas tur bija. Viena daļa zināja, ka brauc seksa jautājumā, otra daļa – nezināja. Es būtībā nezināju, ka viņš vervē tās meitenes. Dainis man teica, ka meitenes prasījušas, lai aizved piepelnīties. Bija gan sievietes, gan vēl meitenes. It kā viena otra pilngadīga neesot bijusi, bet augums bija atbilstošs, kāds ir pilngadīgām meitenēm. Vietējās meitenes tās nebija. No citurienes, no pilsētas”.

