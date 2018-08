Pa autoceļiem Aglonas virzienā turpina doties svētceļnieku grupas, un dažādos autoceļu maršrutos notiek intensīva gājēju kustība. LVC aicina svētceļniekus un autovadītājus šajā ceļā būt vērīgiem un uzmanīgiem, īpaši, atrodoties autoceļu būvdarbu posmos.

LVC aicina arī gājējus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un parūpēties diennakts tumšajā laikā būt saredzamiem.

Tāpat jārēķinās, ka uz autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona posmā no Bašķiem līdz Preiļiem ir seši luksoforu posmi. Tiem, kas dodas no Rīgas uz Aglonu vai otrādi, LVC iesaka izmantot Daugavpils šoseju, autoceļu Višķi-Nīcgale un Rēzeknes-Daugavpils ceļu.

Ceļu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos. To vietās svarīgi ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo atsevišķos būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām, uzsver LVC. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem.

Pierīgā turpinās būvdarbi uz Rīgas apvedceļa Saulkalnes pusē. Tur ir ievērojami satiksmes ierobežojumi, kuru dēļ satiksme ir stipri palēnināta. Gan tranzīta transportam, gan vietējiem iedzīvotājiem LVC iesaka izvēlēties apbraucamos ceļus. Remontdarbus uz Rīgas apvedceļa iespējams izbraukt pusstundā.

Uz Daugavpils šosejas ceļa remontdarbi notiek vairākos posmos. Rīgai tuvākie remontposmi ir no Ikšķiles līdz Ogrei, no Dzelmēm līdz Klidziņai, kā arī remontdarbi notiek uz tilta pār Aivieksti, un satiksme Daugavpils virzienā notiek pār tiltu, bet Rīgas virzienā tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu caur Glāzniekiem.

Plašākie remontdarbi ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir 10 līdz 12 luksoforu posmi, un to izbraukšana prasa nepilnu pusotru stundu. Uz reģionālā autoceļa Rēzekne-Gulbene remontdarbi un ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem prasa stundu, jo ir pieci luksoforu posmi un arī trīs metru platuma ierobežojums posmā no Rēzeknes līdz Audriņiem.