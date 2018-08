It kā koks būtu nogāzies meža vidū, nevis uz ietves, kuru, pēc loģikas spriežot, taču kāds sētnieks uztur kārtībā. Tikai pēc tam, kad portāla Jauns.lv lasītājs Sergejs sāka interesēties, kāpēc vēl augusta sākumā gājējiem un riteņbraucējiem pusotru mēnesi nācās pārvarēt nejauko šķērsli, Rīgas dome atmodās un ietvi sakārtoja. Iepriekš to neesot bijis iespējams izdarīt, jo neviens no galvaspilsētas amatvīriem nav bijis informēts par nogāzušos koku.

Neviens no Rīgas pašvaldības dienestiem pusotru mēnesi jeb precīzāk – 47 dienas nebija pamanījis nogāzušos koku. (Foto: Aculiecinieka foto)

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Aira Šmelde pat norāja vērīgo rīdzinieku Sergeju: “Diemžēl neviens par minēto situāciju pašvaldību nebija informējis, tādēļ aicinām iedzīvotājus līdzīgās situācijās vispirms informēt atbildīgos dienestus un tikai pēc tam plašsaziņas līdzekļus. Šobrīd koks no ietves ir novākts”.