"Reforma pilnīgi noteikti ir pāri pusei. Kases aparātus ir nomainījuši 50% uzņēmēju, kuriem tas bija jādara. Tas, kur reformā esam iebuksējuši, ir kases aparātu modeļi, kuriem tika konstatētas kļūdas un kuriem ir jāiziet atkārtota sertifikācija," teica Pelēkā.

Vienlaikus viņa atzīmēja, ka kases aparātu ražotājs ir paudis gatavību uz sava rēķina uzņēmumiem nodrošināt atjaunotās kases aparātu versijas. "Nupat - šīs nedēļas sākumā - mēs tikāmies ar kases aparātu ražotāja pārstāvi, kurš apliecināja, ka ir novērstas visas kļūdas uz kurām norādīja VID un kases aparāti ir atkārtoti iesniegti sertifikācijai," sacīja Pelēkā.

Tāpat VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja norādīja, ka atsevišķas uzņēmējus pārstāvošās organizācijas jau no reformas sākuma ir pārspīlējušas ar kases aparātu nomiņu saistīto izmaksu apmērus. "Tas, ko redz VID, ir ārkārtīgi lielā pretestība no atsevišķu uzņēmējus pārstāvošo organizāciju puses, nevēlēšanos iedziļināties, nevēlēšanos saprast, turpināt populistiskas diskusijas par to, vai reforma ir vajadzīga, nav vajadzīga," teica Pelēkā, piebilstot, ka uzņēmējiem ir jāpieņem jaunās tehnoloģijas.

Jau ziņots, 2017.gadā stājās spēkā noteikumi par jaunajām kases aparātu un sistēmu prasībām. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem atbilstošo kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu lietošana visiem nodokļu maksātājiem, izņemot padziļinātās sadarbības programmas dalībniekus, bija jāsāk 2017.gada 1.janvārī. Tomēr, tā kā uzņēmēju gatavība, pielāgoties jaunajām prasībām, tika vērtēta kā zema, VID noteica pārejas periodu.

Savukārt pagājušā gada nogalē uzņēmēju pārbaudēs atklājās, ka vairāki sertificētie un VID reģistrētie kases aparātu modeļi neatbilst noteikumiem un tajos joprojām iespējama iejaukšanās. Tādējādi dienests no attiecīgā reģistra izslēdza sešus Latvijas lielākā kases aparātu ražotāja "CHD" kases aparātu modeļus. Līdz ar to par neatbilstošiem tika atzīti 18 000 kases aparātu.

Kaut gan visi "CHD" kases aparātu modeļi ar elektronisko kontrollenti ir izņemti no reģistra, lietotāji, kas tos ir reģistrējuši VID, drīkst turpināt lietot līdz jaunas attiecīgo modeļu versijas reģistrēšanai VID.