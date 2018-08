Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem ūdens temperatūra ceturtdienas rītā jūrā, upēs un ezeros caurmērā ir +19..+24 grādi. Dienas gaitā upju un ezeru ūdeņi iesils par 1-4 grādiem.

Ceturtdien pūtīs mēreni stiprs dienvidu vējš, Kurzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, un piektdien jau visā valstī gaidāma dienvidu vēja pastiprināšanās brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē.

Līdz ar to daudzviet jūras piekrastē gaidāms apvelings - vēja ietekmē ūdens virspusē nonāks auksts ūdens no jūras dibena. Tā kā gaidāms spēcīgs vējš virzienā no krasta vai paralēli krastam, atpūta jūrā uz matrača vai cita neliela peldlīdzekļa būs bīstama, jo vējš to var aiznest tālu jūrā.

Saglabāsies vidēji augsts ultravioletais starojums. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15.

Kā ziņots iepriekš, milzīgas ūdens temperatūras svārstības jūlija beigās skāra Mērsragu - ūdens temperatūra ostā 27.-29.jūlijā pazeminājās no rekordaugstajiem +27 grādiem līdz +8 grādiem.