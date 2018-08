LETA

Emiļa Melngaiļa ielas posmā slēgs gājēju ietvi

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar par ēkas nojaukšanas darbiem no 9. augusta līdz 10. oktobrim tiks slēgta gājēju ietve Emiļa Melngaiļa ielas posmā no Antonijas ielas līdz Strēlnieku ielai un Strēlnieku ielas posmā no ēkas Strēlnieku ielā 6 līdz Emiļa Melngaiļa ielai.