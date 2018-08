19 pašreizējie Rīgas domes deputāti kandidēs Saeimas vēlēšanās

No partijas "Saskaņa" kandidēt Saeimas vēlēšanās plāno deputāte Regīna Ločmele-Luņova un deputāts Viktors Paškovs. Abi startēs Rīgas vēlēšanu apgabalā attiecīgi ar ceturto un 24.kārtas numuru.

No otras koalīcijas partijas - "Gods kalpot Rīgai" - neviens deputāts vēlēšanās nepiedalīsies. Kā iepriekš paudusi partijas vadība, viņi sevi pozicionē kā "Rīgas patriotu partiju" un kā prioritāti izvirzījuši darbu galvaspilsētā.

Rudenī gaidāmajās vēlēšanās spēkus izmēģināt nolēmusi lielākā daļa - 17 no 28 opozīcijas deputātiem. No partijas "Vienotība" frakcijas četriem pārstāvjiem kandidēs tikai viens - deputāts Olafs Pulks, kurš Rīgas domes opozīcijā darbojas jau kopš 2007.gada. Viņš startēs ar ceturto numuru Vidzemes apgabalā no partiju apvienības "Jaunā Vienotība" saraksta.

Vēlēšanās no Rīgas apgabala startēs arī nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK domnieki Jurģis Klotiņš un Dainis Locis. Klotiņam piešķirts astotais, bet Locim - sestais numurs.

Savukārt no Jaunās konservatīvās partijas Rīgas domes frakcijas Saeimas vēlēšanās startēs visi deviņi deputāti. Deputāte Marija Balcere ar septīto kārtas numuru startēs no Rīgas apgabala saraksta, Jānis Bordāns būs pirmais numurs Vidzemē, Krišjānis Feldmans - pirmais numurs Zemgalē, Juris Jurašs - pirmais numurs Kurzemē, bet Juta Strīķe - pirmā Rīgā. Deputātei Evai Mārtužai piešķirts 13.numurs Rīgas apgabalā, deputātei Lindai Ozolai trešais numurs Rīgā, deputātam Sandim Riekstiņam otrais numurs Zemgalē, bet deputātei Evitai Zālītei-Grosai - trešais numurs Vidzemē.

No "Latvijas attīstībai" frakcijas iekļūt Saeimā mēģinās pieci no astoņiem deputātiem. Deputāts Ansis Ansbergs startēs ar desmito kārtas numuru Latgales sarakstā, bet Mārtiņš Bondars - ar pirmo numuru Latgalē. Deputāts Ojārs Judrups startēs ar 26 numuru Rīgā, bet deputāts Māris Mičerevskis - ar 38 numuru Rīgā. Frakcijas vadītājam Jurim Pūcem piešķirts pirmais kārtas numurs Zemgalē. Visi deputāti startēs no partiju apvienības "Attīstībai/Par" saraksta.

Kopumā Rīgas domē darbojas 60 deputāti un pašreizējā sastāvā tā strādā kopš pērnā jūnija, kad notika pēdējās pašvaldību vēlēšanas.