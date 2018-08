Šogad Rīgas svētki notiek Latvijas simtgades un Latviešu biedrības 150 gadu jubilejas zīmē. Lai atzīmētu šos notikumus, pasākumi norisināsies Rīgas parkos un pilsētvidē, uz ūdens un gaisā, kā arī kultūras un sporta centros.

Kā allaž, centrālie svētku pasākumi notiks 11. novembra krastmalā. Sestdien, 18. augustā, Rīga savā 817. dzimšanas dienā aicina apmeklēt pasākumu „Uz Rīgu!”, gaidot ciemos tuvus un tālus radus, draugus un kaimiņus. Norises vieta būs pārvērsta par lidostu, ļaujot svētku apmeklētājiem ielūkoties noslēpumainajā un ceļotājiem neredzamajā Starptautiskās lidostas „Rīga” ikdienā, vērot lidostas tehnikas parādi, kā arī baudīt gan pašmāju, gan ārvalstu skatuves mākslinieku priekšnesumus. Plkst. 21.00 krastmalā sāksies lielkoncerts „Labvakar, Rīga! Labvakar, Latvija!”, kura koncepcijas pamatā ir Trešās Atmodas laiks. Koncerta programma veidota no Atmodas laika populārākajām dziesmām, Baltijas valstu likteņdziesmām, Baltijas valstu dalībnieku kopdziesmām, kā arī no dziesmām ar ieskatu nākotnē. Pasākuma noslēgumā ikviens aicināts vērot krāšņu svētku uguņošanu.

Savukārt svētdien, 19. augustā, 11. novembra krastmalā risināsies 4. Baltijas bundzinieku samits. Tā laikā notiks dažādas bundziniekiem un apmeklētājiem saistošas aktivitātes, bet vakara kulminācijā būs koncerts, kurā vienkopus muzicēs vairāk nekā 300 bundzinieki. Līdztekus bundzinieku samita aktivitātēm apmeklētāji varēs vērot Prāgas ielu teātra „V.O.S.A. Theater” un Korejas Republikas bundzinieku grupas „Tago” priekšnesumus.

Vēl viena Rīgas svētku tradicionāla norises vieta ir Vērmanes dārzs, kurā šogad svētku laikā atzīmēs Rīgas Latviešu biedrības 150. jubileju. Gan piektdien, 17. augustā, svētku ieskaņas koncertā „Laikmets un mūzika”, gan sestdien un svētdien pasākumā „Sapņu dārzs. Rīgas Latviešu biedrībai – 150” ikviens varēs iejusties 19. un 20. gadsimta mijas atmosfērā. Būs vairāki koncerti, dzejas lasījumi, mākslinieciski radošas nodarbes un aktivitātes bērniem.

Daudzkrāsaina pasākumu programma notiks pilsētas apkaimēs. VEF Kultūras pilī, kur atzīmējot Baltijas valstu simtgadi, Rīgas, Tallinas un Viļņas orķestri apvienojušies koncertprogrammā „Simtgades skaņas”.

Grīziņkalnā klausītāji aicināti uz Imanta Kalniņa dziesmu vakaru, bet Kultūras pils „Ziemeļblāzma” parkā ikvienam būs iespēja dzirdēt vairāku muzikālu grupu uzstāšanos, kā arī izdancoties īstā zaļumballē. Arī Pārdaugavā varēs baudīt zaļumballes atmosfēru, Dzegužkalnā apmeklētājiem piedāvās gan latviešu teātra klasikas jauniestudējumus ar populāru aktieru dalību, gan iespēju padejot.

Uzvaras parkā svētku apmeklētāji aicināti uz pasākumu „Latvijas zirgi senāk un tagad”. Pie Māras dīķa notiks romantisks pasākums „Māras ezera balss”. Savukārt mobilajās kultūrtelpās „Strops” Ziepniekkalnā un Ķengaragā varēs darboties vasaras plenērā, bet K. K. fon Stricka villā un tās apkārtnē – piedalīties „Piena svētkos”.

Tā kā šogad Rīgas dzimšanas dienā īpaša vieta ir atvēlēta viesiem – radiem, draugiem un kaimiņiem, tad svētku apmeklētāji varēs vērot vairāku ārvalstu mākslinieku uzstāšanos. Taipejas jauniešu tautas sporta grupa piedāvās aizraujošas rotaļlietas un vienlaikus tautas spēles „Diabolo” paraugdemonstrējumus. Viesos būs arī jau daudziem zināmā Čehijas ielu teātra „V.O.S.A. Theater” akrobātu trupa, kas rādīs divas izrādes ar cirka elementiem mūzikas pavadījumā. Laikmetīgā cirka izrādes piedāvās dejas kompānija „HURyCAN” un klauns Murmio no Spānijas, kā arī laikmetīgā cirka trupa „Soon Company” no Zviedrijas. Mākslinieki no Spānijas rīdziniekiem un pilsētas viesiem sarūpējuši flamenko dejas un mūzikas koncertu. Savukārt tradicionālās muzicēšanas grupa „Montemar” no Čīles svētku apmeklētājus priecēs ar Čīles folkloras tautasdziesmām un dejām. Koncertciklā „Dziesmu tilti” skatītāji varēs vērot vairāku populāru mūzikas grupu no kaimiņvalsts Igaunijas uzstāšanos. Ikvienam būs iespēja novērtēt arī Korejas republikas bundzinieku grupas „Tago” priekšnesumu, bet Reformācijas laukumā varēs izbaudīt Tallinas viduslaiku tirgus atmosfēru.

Rīgas svētkos notiks vairākas sporta aktivitātes, kurās būs iespēja gan piedalīties, gan būt aktīviem līdzjutējiem. Šajās dienās notiks Daugavas kauss peldēšanā atklātā ūdenī, Bērnu vieglatlētikas sacensības, Starptautiskais florbola turnīrs „Unihoc Riga Cup 2018”, Lucavsalas kauss pludmales volejbolā, „xRace lielais Rīgas piedzīvojums 2018”, Starptautiskais Pludmales regbija turnīrs, Amatieru kauss novusā, „Riga Fly-in 2018”, „Kanāla regate 2018 – Rīgas brīvostas kauss”, Diennakts basketbola turnīrs „IX Krastu mačs”, „Kinder Volley Fest 2018”, Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle volejbolā „Gadsimta cīņa – Latvija : Igaunija”.

Kā katru gadu, Rīgas svētku laikā notiks arī Ostas svētki, kuru pasākumi risināsies Kronvalda parkā kanāla malā un pie Rīgas brīvostas pārvaldes ēkas. Līdz ar tradicionālajiem Ostas svētku pasākumiem, šogad apmeklētāji aicināti vērot muzikālu strūklaku un ūdens gaismu šovu „Ūdens stāsts mēness gaismā”, kā arī apmeklēt izglītojoši izklaidējošu interaktīvo instalāciju „Aquatorium”.

Svētku laikā ikvienam būs iespēja apskatīties īpaši veidotas izstādes, izbaudīt koncertprogrammas, apmeklēt vairākus bērniem veltītus pasākumus un tirdziņus, pusdienot Rīgas svētku restorānā, piedalīties sportiskās aktivitātēs un pabūt kādā no visām 41 svētku norises vietām.

Svētku dienās 18. un 19. augustā Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.

Aktuālajām ziņām var sekot līdzi tīmekļa vietnē: www.rigassvetki.lv, kā arī sociālajos tīklos: www.twitter.com/rigassvetki; www.facebook.com/RigasSvetki; https://www.instagram.com/rigas_svetki/

Rīgas svētkus piedāvā Rīgas pašvaldība sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi un nodibinājumu „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”. Tos organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar pasākumu veidotājiem – uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām.