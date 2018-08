Ārkārtas sēdē Aglona tiek pie jauna vadītāja

Domes vadītāja amatam virzīti vairāki kandidāti, taču piekritis tikai Butēvics. Komare gan neatklāja, kas ir bijuši šie kandidāti, jo domes sēde vēl nav beigusies un nav pieejams parakstītais protokols.

Butēvics ievēlēts ar piecām balsīm "par" un trim "pret".

Pašlaik nav zināms, kad dome varētu lemt par priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

Iepriekš Butēvics neslēpa, ka varētu kandidēt uz amatu, ja deputāti viņu tam virzīs.

Jau vēstīts, ka Aglonas novada domes deputātu vairākums nolēma no amata atstādināt domes priekšsēdētāju Barkeviču. Pieteikumu par Barkevičas atstādināšanu no amata domes sēdē iesniedza trīs deputāti, no kuriem viens bija Butēvics.

Aglonas novada domē deviņi deputāti pārstāv astoņus dažādus sarakstus. Domes sēdē no kopumā deviņiem deputātiem atbalsts Barkevičas atstādināšanai saņemts no pieciem.