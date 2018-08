Rīgas Porcelāna muzejs augustā piedāvā radošās darbnīcas "Mālu ēdnīca"

2018. gada augustā Rīgas Porcelāna muzejā parādīt savu kreativitāti un apgūt jaunas prasmes būs iespējams radošajā darbnīcā "Mālu ēdnīca". Interesentiem aizraujošā un empīriskā veidā būs iespēja iepazīt dažādu toņu un tekstūru keramiskos materiālus – mālu, akmens masu, porcelānu un citus. Radošās darbnīcas "Mālu ēdnīca" saturs tika izstrādāts Eiropas savienības projekta “Ceramics and its Dimensions” (Keramika un tās dimensijas) ietvaros, kura viens no 18 partneriem ir Rīgas Porcelāna muzejs.

Nosaukums “Mālu ēdnīca” atklāj darbnīcas būtību - no dažādām keramiskām masām, dažādu krāsu glazūrām un citām keramiskām izejvielām pagatavot savu “iecienītāko ēdienu”. Katram dalībniekam tiks izsniegta darba virsma, uz kuras attēlots šķīvis un galda piederumi. Keramiskos materiālus varēs rullēt, mīcīt, griezt, apkaisīt, spiest un citādi apstrādāt, lai izgatavotu zivs, gaļas, dārzeņu, augļu, desertu vai kādu citu sapņu ēdienu atveidojumu pēc pašu izgudrotas receptes. Darbnīcas noslēgumā darbam jāpiešķir nosaukums un jāpastāsta, kāpēc tika izvēlēts tieši šāds ēdiens un servējums.

Darbi netiks apdedzināti. Uzsvars tiek likts uz procesu – materiālu apzināšanu ar maņām (tauste, redze, dzirde), izpratnes veidošanu par izejvielu īpašībām un atšķirībām. Darbnīcas vadītājs - muzejpedagogs nodarbības laikā sniegs skaidrojumus, kāpēc daži materiāli cietē, daži drūp vai kūst, kā arī – kā tos labāk apstrādāt.

Radošā darbnīca "Mālu ēdnīca" Rīgas Porcelāna muzejā augustā pieejama otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 12.00 – 17.00.

Dalības maksa - 8,00 EUR.

Darbnīcu vadīs muzejpedagoģes Arta Baltā un Astra Kaprāne.

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +371 26406354 vai +371 28331971.