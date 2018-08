Vardarbīgais uzbrukums diviem vīriešiem Puatjē noticis naktī no 28. un 29.jūliju, bet prāva - jau 1.augustā. "Pēc laulībām visiem mēs uzskatījām, ka šādas lietas Francijā notikt nevar," prāvā sacīja viens no upuriem, ar to domājot homofobisku agresiju.

Edgars un Ringolds ap plkst.23. kādā Puatjē parkā bija iztukšojuši degvīna pudeli, un tad sākusies vārdu apmaiņa ar vienu no upuriem. "Tu esi tikai pediņš. Ko tu te dari, ko tu te meklē? Šeit pediņu nav," laikraksts citējis varmāku teikto. Tad sekojuši spērieni un sitieni ar dūrēm. Upuris ticis žņaugts un vilkts uz Klenas upi. "Mēs tevi iemetīsim upē," draudējuši uzbrucēji.

Konfliktā iejaucies upura paziņa. "Man likās, ka es miršu. Viņš arī tika sists, bet viņam izdevās atbrīvoties un izsaukt policiju." Varmāku aizturēšanas gaitā tika ievainots viens policists.

Tiesā apsūdzētie noliedza, ka būtu vainojami homofobiskā agresijā. "Viņi melo šausmīgi," sacīja upuru advokāte Silvī Martēna. "Maniem klientiem likās, ka viņi mirs. Viņi vairs nespēja gulēt, šie attēli visu laiku turpināja atgriezties. Tā ir īsta trauma."

"Tas pavisam noteikti bij homofobisks uzbrukums," sacīja prokurors Patriks Merē. "Viņi bija tur, lai "sasitu pediņus". Viņi nevar teikt, ka nezināja par cietušo seksuālo orientāciju."

Apsūdzētajam Edgaram piespriesti seši, bet Ringoldam - 18 mēneši cietumā, no kuriem seši mēneši ir nosacīts sods.

Kad notiesātie iznāks no cietuma, viņi vairs nevarēs strādāt Francijā. Prefektūra pēc šiem notikumiem ir izdevusi rīkojumu par Francijas pamešanu. Kataram no upuriem viņiem jāmaksā 1500 eiro.