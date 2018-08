Kontrolei pakļaus piecas jaunas psihoaktīvās vielas

Šīm vielām patlaban ir noteikts pagaidu aizliegums. Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC) ir tiesības uz 12 mēnešiem aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos un par kurām ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums par jaunām psihoaktīvām vielām.

Ņemot vērā, ka minētās piecas vielas ir bīstamas sabiedrības veselībai un drošībai, tās nepieciešams iekļaut kontrolējamo narkotisko vielu un psihotropo vielu sarakstā, lai nepieļautu to atgriešanos apritē, skaidro VM.

Sarakstā paredzēts iekļaut vielu "3,4-metilēndioksi-U-47700", kas ir sintētiskais opioīds, un Eiropas Savienības (ES) teritorijā pirmo reizi konstatēta Polijā, kā arī vielu "4-hidroksibutirfentanils", kas pirmo reizi ES konstatēta Zviedrijā. Tāpat paredzēts aizliegt vielas "4-Anilīnpiperidīns", "N-Fenetil-4-piperidinons (NPP)" un "4-Anilīn-N-fenetilpiperidīns (ANPP)", kas ir fentanila un daudzu to atvasinājumu prekursors jeb sintēzes izejviela.

Kā skaidro VM, šo vielu un to saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā. Tāpat, atskaitot zinātniskos pētījumus, nav norāžu par to s izmantošanu rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, kā arī nav zināmas vispāratzītas vai apstiprinātas to ārstnieciskās vērtības vai pielietojums.

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" šonedēļ izsludināti valsts sekretāru sanāksmē.