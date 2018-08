Eglienu ģimene pie senlatviešu vārtiem ieturējusies, lai samierinātos ar skumjo likteni. “Mēģinājām gar žoga malu līdz ezeram, bet - šī nebija mūsu diena!” raksta Annas kundze, piebilstot “Mani centieni jauno paaudzi pietuvināt nacionālajam mantojumam bija nesekmīgi.”

Viņas ieraksts raisījis sašutuma vētru suņu īpašniekos. Vairāki muzeja aizstāvji cenšas rast izskaidrojumu šādam administrācijas lēmumam, pieļaujot, ka šādā veidā, visticamāk, tiek sargāti muzeja eksponāti. Taču suņu draugi izteikuši pat apņēmību boikotēt muzeju.

Jauns.lv jau vēstīja, ka šajā nedēļas nogalē 4. un 5. augustā Brīvdabas muzejā notiek viens no gada gaidītākajiem pasākumiem – Mūsdienu amatniecības festivāls. Festivāls šogad ir audzis un pulcē jau 140 dažādu amatu meistarus (no kuriem 29 piedalīsies festivālā pirmo reizi), 30 pārtikas mājražotājus un viesus no kaimiņzemēm. Rīkotāji parūpējušies arī par kultūras programmu - vienlaikus ar Mūsdienu amatniecības festivālu notiek arī ceturtie Latvijas mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētki.

Pirms pasākuma muzeja pārstāvji izplatīja informāciju festivāla apmeklētājiem, atgādinot par papildu sabiedriskā transporta reisiem un bezmaksas autostāvvietām muzeja apmeklētājiem. Mājdzīvniekus šoreiz tika lūgts atstāt mājās.