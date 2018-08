Saeimas deputāte Inguna Sudraba. (Foto: LETA)

Ar saukli "Nost ar izzadzējiem!" NSL vēlēšanām no aktīvajiem politiķiem piesaka tikai Sudrabu

Politika LETA

Partijas "No sirds Latvijai" (NSL) vēlēšanu sarakstā dominē komercsektorā strādājoši cilvēki, savukārt no aktīvās politikas vēlēšanās no šī saraksta startēs tikai politiskā spēka līdere Inguna Sudraba, liecina partijas iesniegtais vēlēšanu kandidātu saraksts.