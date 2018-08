Ilustratīvs foto (Foto: Pexels.com)

Darbiniekus atrast kļūst kritiski grūti. Viena no idejām, kas būtu jāapsver politiķiem: iesaistīt jaunās māmiņas, neatņemot pabalstu

"Ir pienācis tas brīdis, kad darba tirgū jāiesaista ne tikai tie cilvēki, kuriem būtu jāstrādā, bet viņi to nedara, bet jāveic arī dažādas likumdošanas izmaiņas, lai varētu nodarbināt dažādas mazāk aizsargātas sabiedrības grupas. Manuprāt, jaunās māmiņas vai pensionāri, kuri saņem atbalstu arī no valsts, varētu samērā labi aizpildīt tās vakances, kur nepieciešami cilvēki uz nepilna laika slodzi, taču esošais regulējums viņiem to ļauj tikai tad, ja notiek atteikšanās no pabalstiem vai citiem labumiem, kas nav pareizi," - tā, komentējot kritisko situāciju ar darbinieku atrašanu, saka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) priekšsēdētājs Jānis Endziņš.