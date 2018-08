Viņš teica, ka "Druvas Unguri" augstā līmenī ievēroja biodrošību, un arī uzņēmuma teritorija bija norobežota. Tik lielā fermā, kāda ir "Druvas Unguri", būs ļoti grūti noskaidrot patieso cēloni mājas cūku saslimšanai un, visticamāk, to arī neizdosies noskaidrot.

"Ir iespējams noskaidrot, kur ĀCM sākās un kad tas sākās. Taču tiešu saslimšanas ar ĀCM cēloni ir ļoti grūti noskaidrot, ja analīzēs skaidri nav redzams, piemēram, tas, ka cūkām ir baroti āboli, zāle vai dzīvnieku kuņģos atrodas neapstrādātā veidā tieši no laukiem nākusi zaļā masa," viņš teica. PVD ģenerāldirektors piebilda, ka plānots pētīt "Druvas Unguru" dzīvniekus pa grupām, novietnēm, lai noskaidrotu, kad saslimšana ar ĀCM aizsākās un kāda bija tās dinamika.

Viņš piebilda, ka situācijās, kad ĀCM konstatē lielās fermās, saslimšanas cēloņus mēģina noskaidrot arī Eiropas Komisijas (EK) eksperti. Arī šajā gadījumā tas tā iespējams notiks, tomēr arī tas negarantē, ka saslimšanas cēloni izdosies noskaidrot. "Ne ["Ancers"] Krimuldas novietnes gadījumā, ne arī "Latgales bekons" gadījumā viņi neatrada konkrētu cēloni. Pie tam Krimuldas gadījumā policija veica papildus izmeklēšanu, ņemot vērā, ka tur bija aizdomas par ļaunprātīgu ĀCM ievazāšanu," teica PVD ģenerāldirektors.

PVD ģenerāldirektors teica, ka "Druvas Unguriem" tuvākajā apkārtnē ir viena neliela ferma ar mazāk nekā 1000 cūkām, bet konkrētajai saimniecībai būtiskām neērtībām noteiktās karantīnas dēļ nevajadzētu rasties.

Balodis atzina, ka vasaras sezonā ir pastiprināts risks mājas cūkām saslimt ar ĀCM. Aizvadītajā ziemā un pavasarī nebija neviena saslimšanas ar ĀCM gadījuma mājas cūku vidū, un pirmais saslimšanas gadījums ar ĀCM mājas cūku saimniecībās konstatēts jūlijā. "Karstais laiks, aktivitātes mežā, cilvēku pārvietošanās pa mežiem rada papildus vīrusa ienešanas risku un pamatā cieš piemājas saimniecības," viņš sacīja.

Viņš arī teica, ka ir bažas par to, vai nākotnē nodarbošanās ar cūkkopību Eiropas Savienībā (ES) būs rentabla, jo ĀCM strauji turpina izplatīties arvien dziļāk Eiropā. "Ļoti intensīvi saslimšana ar ĀCM notiek Polijā, Rumānijā. Vīruss virzās uz priekšu. Konstatēti saslimšanas ar ĀCM gadījumi 20 kilometru attālumā no Bulgārijas un tā būs nākošā ar ĀCM inficētā valsts. Slovākija ir ielenkta no visām pusēm - ĀCM konstatēts Ukrainā, Čehijā, Ungārijā un Polijā. Tālāk saslimšanas gadījumi sekos jau Rietumeiropā," teica Balodis, piebilstot, ka visas ES mēroga jautājums ir rast veidu, kā to risināt.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka valdība piektdien apstiprināja 367 000 eiro piešķiršanu, ar ĀCM slimo cūku likvidēšanai Saldus novada SIA "Druvas Unguros", kas tiks rasts valsts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Valdība arī izlēma dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pēc iespējas ātrāk likvidēt uzņēmumā SIA "Grow Energy". Uzņēmums ir iesniedzis sarakstu ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšanas un pārstrādes izmaksām, kas veido 316,89 eiro par tonnu. Tādējādi valdība atbalstīja priekšlikumu uzņēmumam līdzekļus, kas nepārsniedz 307 700 eiro.

Tāpat valdība atbalstīja piešķirt līdzekļus PVD papildu izmaksu segšanai par 15 570 dzīvnieku nogalināšanu inficētajā novietnē "Druvas Unguros". PVD papildu izmaksas sastāda 60 000 eiro - tajā skaitā 20 000 eiro par transportlīdzekļu nomu no uzņēmuma SIA "Paugurīši A.J." un 15 000 eiro par oglekļa dioksīda piegādi no SIA "AGA".

PVD aptuvenās izmaksas aprēķināja, ņemot par paraugu iepriekšējā gadā radušos izdevumus, kas radās, nogalinot cūkas SIA "Ancers" novietnē "Rukas" un "Bunči".

Tā kā dzīvnieki nogalināmi pēc iespējas īsākā laikā un PVD nav iespējams ievērot Publisko iepirkumu likumā noteiktos termiņus, Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu, ka PVD līgumus ar iepriekš minētajiem uzņēmumiem varēs slēgt ievērojot atkāpi no Publisko iepirkumu likumā noteiktā.

LETA jau ziņoja, ka Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām kopš pirmā uzliesmojuma 2014. gadā - slimība konstatēta Saldus novada SIA "Druvas Unguri" cūku novietnē ar 15 570 cūku lielu ganāmpulku.

PVD iepriekš informēja, ka novietnē tiek veikti slimības apkarošanas pasākumi un uzņēmuma darbs ir apturēts. Iemesli, kas varēja izraisīt slimības uzliesmojumu, tiks skaidroti epidemioloģiskajā izmeklēšanā, kas jau ir uzsākta.

Šis Latvijā ir šogad jau astotais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām. Visi iepriekšējie konstatēti nelielās piemājas saimniecībās. Kā norāda PVD, ĀCM turpina izplatīties arī citās slimības skartajās valstīs. Līdz šī gada 30.jūlijam Polijā konstatēti 75 ĀCM saslimšanas gadījumi mājas cūkām, Lietuvā - 38, bet Rumānijā 518 gadījumi.

ĀCM Latvijā turpina izplatīties arī meža cūku populācijā, šogad slimība konstatēta 666 meža cūkām.