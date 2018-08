EPA/Scanpix

Siltās jūras dēļ Liepājā pat naktī nav vēsāks par +24 grādiem

Novadu ziņas Jauns.lv / LETA

Vējam iegriežoties no rietumiem, nakts uz piektdienu Liepājā bijusi viena no siltākajām vēsturē - gaisa temperatūra nenoslīdēja zemāk par +23 grādiem, Liepājas ostā nekļuva vēsāks par +24 grādiem, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.