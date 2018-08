Finansējums tiks rasts valsts budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Ceturtdien valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors izdeva rīkojumu par karantīnas noteikšanu un ierobežojumiem Saldus novada Saldus pagastā, pamatojoties uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" testēšanas pārskatu, kurā ir oficiāli apstiprināts, ka "Druvas Unguros" dzīvniekiem ir konstatēts ĀCM.

"Ir slikti - ĀCM konstatēts SIA "Druvas Unguri", netālu no Saldus. Tas ir liels cūkkopības komplekss, kurā labi ievēroti biodrošības pasākumi," sacīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS). Tāpēc neesot saprotams, kā ĀCM novietnē iekļuva, tik augstāk līmenī ievērojot biodrošības pasākumus.

Zemkopības ministrs piebilda, ka inficētajā novietnē šā gada 1.augustā bija reģistrētas 15 570 cūkas. Visi dzīvnieki inficētajā novietnē ir ātri un efektīvi jāiznīcina, lai nodrošinātu slimības uzliesmojuma likvidēšanu.

Dūklavs teica, ka šobrīd cūkkopības nozarē notiek cīņa ar ĀCM sekām, bet risinājums, kā to apturēt, joprojām nav rasts. Tikmēr cūkgaļas vidējā cena ir 1,3 eiro par kilogramu, cenas nekrītas, bet svārstās.

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis teica, ka "Druvas Unguri" ir viena no lielākajām cūkkopības saimniecībām Latvijā. Precīza tās tirgus daļa gan neesot aplēsta.

Viņš teica, ka cūku nogalināšanas darbus "Druvas Unguros" plānots sākt jau tuvākajā laikā, šodien, rīt. "Ja viss ies pēc plānotā, apmēram deviņas dienas prasīs cūku likvidēšana," viņš sacīja.

Valdība izlēma dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus pēc iespējas ātrāk likvidēt uzņēmumā SIA "Grow Energy". Uzņēmums ir iesniedzis sarakstu ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu transportēšanas un pārstrādes izmaksām, kas veido 316,89 eiro par tonnu. Tādējādi valdība atbalstīja priekšlikumu uzņēmumam līdzekļus, kas nepārsniedz 307 700 eiro.

Tāpat valdība atbalstīja piešķirt līdzekļus PVD papildu izmaksu segšanai par 15 570 dzīvnieku nogalināšanu inficētajā novietnē "Druvas Unguros". PVD papildu izmaksas sastāda 60 000 eiro - tajā skaitā 20 000 eiro par transportlīdzekļu nomu no uzņēmuma SIA "Paugurīši A.J." un 15 000 eiro par oglekļa dioksīda piegādi no SIA "AGA".

PVD aptuvenās izmaksas aprēķināja, ņemot par paraugu iepriekšējā gadā radušos izdevumus, kas radās, nogalinot cūkas SIA "Ancers" novietnē "Rukas" un "Bunči".

Tā kā dzīvnieki nogalināmi pēc iespējas īsākā laikā un PVD nav iespējams ievērot Publisko iepirkumu likumā noteiktos termiņus, Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu, ka PVD līgumus ar iepriekš minētajiem uzņēmumiem varēs slēgt ievērojot atkāpi no Publisko iepirkumu likumā noteiktā.

LETA jau ziņoja, ka Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām kopš pirmā uzliesmojuma 2014. gadā - slimība konstatēta Saldus novada SIA "Druvas Unguri" cūku novietnē ar 15 570 cūku lielu ganāmpulku.

PVD informē, ka novietnē tiek veikti slimības apkarošanas pasākumi un uzņēmuma darbs ir apturēts. Iemesli, kas varēja izraisīt slimības uzliesmojumu, tiks skaidroti epidemioloģiskajā izmeklēšanā, kas jau ir uzsākta.

Kā norāda PVD, uzliesmojuma dēļ noteikta karantīna - aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā ap slimības skarto saimniecību. Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana un cūku veselības stāvoklis, kā arī transportlīdzekļu kustība. Īpaša uzmanība būs pievērsta dzīvnieku, kā arī gaļas produktu pārvadāšanai.

Šis Latvijā ir šogad jau astotais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām. Visi iepriekšējie konstatēti nelielās piemājas saimniecībās. Kā norāda PVD, ĀCM turpina izplatīties arī citās slimības skartajās valstīs. Līdz šī gada 30.jūlijam Polijā konstatēti 75 ĀCM saslimšanas gadījumi mājas cūkām, Lietuvā - 38, bet Rumānijā 518 gadījumi.

ĀCM Latvijā turpina izplatīties arī meža cūku populācijā, šogad slimība konstatēta 666 meža cūkām.

"Druvas Unguri" pagājušajā gadā strādāja 3,331 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 12,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa saruka sešas reizes - līdz 10 962 eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

Uzņēmuma gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka ražošanas apmēru ziņā cūkkopībā 2017.gads bija līdzīgs iepriekšējam - kompānija ieguva 1900 tonnu cūkgaļas, kas ir par četrām tonnām vairāk nekā 2016.gadā, kā arī 23 613 sivēnus, kas ir par 2338 sivēniem mazāk nekā 2016.gadā. "Druvas Unguru" cūku skaits gada sākumā bija 13 733, bet gada beigās tas bija samazinājies par 335 cūkām - līdz 13 398 cūkām.

"Druvas Unguri" ieņēmumi no cūkkopības pērn salīdzinājumā ar 2016.gadu palielinājās par 279 200 eiro. No kopējiem cūkkopības ieņēmumiem 87% veidoja ieņēmumi no realizācijas gaļas kombinātiem un pārstrādes cehiem, 1% veidoja sivēnu un šķirnes cūku realizācija, bet 12% - gaļas produktu realizācija pašu veikalā.

"Druvas Unguri" ir reģistrēti 1994.gadā, un tās pamatkapitāls ir 584 003 eiro. "Druvas Unguri" nodarbojas ar šķirnes cūku audzēšanu un ciltsdarba organizēšanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, kā arī cūkgaļas izaudzēšanu, realizāciju, graudu audzēšanu un cūku spēkbarības ražošanu. Uzņēmums pieder 20 Latvijas privātpersonām, tostarp uzņēmuma lielākais īpašnieks ir Teovils Stengrevičs (78,1%).