Ministrs skaidroja, ka šāda, viņaprāt, interesanta prakse, kad cilvēki mēģina uzdoties par dažādām amatpersonām, proti, politiķiem, premjeriem, ministriem, advokātiem, parādījusies jau pirms aptuveni trīs gadiem. Ierastā shēma esot tāda, ka, piemēram, kādas valsts prezidenta vārdā tiekot sazvanīts kādas citas valsts politiķis un saruna tiek ierakstīta, pēc tam to demonstrējot televīzijas raidījumā. Tā rīkojoties tā saucamie "pranksteri".

"Ir Krievijā populārs raidījums, kurā šādus ierakstus atskaņo, mēģinot kādā veidā radīt iespaidu, ka sarunu biedrs ir divkosīgs vai liekuļo. Man personīgi bijuši vismaz trīs mēģinājumi. Ar mani it kā mēģinājis runāt Ukrainas ārlietu ministrs, it kā arī ukraiņu lidotājas Nadjas Savčenko advokāte vēlējās runāt. Pērn arī bija gadījums, kad kāda it kā ĀM amatpersona mēģināja organizēt kādas valsts departamenta augstas amatpersonas sarunu ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS)," atklāja ministrs.

Konkrētais gadījums ar ASV senatori esot daļa no līdz galam nesaprotamas spēlītes, piebilda Rinkēvičs, apliecinot, ka gadījumi, kad viltvārži vērsušies ĀM, bijuši jau iepriekš. "Šis "diplomāts" Vaiders vismaz divas vai trīs reizes ir mēģinājis šādas sarunas organizēt. Ir bijuši mēģinājumi organizēt telefonsarunas dažādos veidos - gan mēģinot pietiekties oficiāli, gan mēģinot tieši vērsties pie amatpersonām," norādīja politiķis.

Taujāts, vai ar šādu zvanu palīdzību viltvārži, iespējams, cenšas no amatpersonām izvilināt kādu konfidenciālu informāciju, ministrs atbildēja, ka šādos mēģinājumos vairāk saskata vēlmi sarunu ierakstus izmantot publiski, tomēr neizslēdza, ka šādu zvanu iemeslus varētu raksturot kā motīvu kombināciju.

"Šo sarunu mērķis vairāk ir ierakstīt sarunu un tad to publiskot, it kā mēģinot parādīt, ka persona ir lētticīga, divkosīga un varbūt arī dabūt kādu informāciju. Tas ir iespējams, ka tādā veidā notiek arī mēģinājumi iegūt informāciju, tomēr iemesls vairāk ir paņirgāties un šādas sarunas parasti tiek organizētas par tā brīža aktuālo tēmu. Senatores gadījumā, piemēram, par sankcijām pret Krieviju un sāgu par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Tur ir vairāki motīvi," teica Rinkēvičs.

Viņš norādīja, ka ministrijas darbinieki jau sen ir brīdināti par šādiem viltvāržiem un ministrs brīdinājis arī savus kolēģus valdībā. Vienlaikus viņš nevēlējās atklāt veidus, kā viltvārži tiek atpazīti. "Netaisāmies pārāk plaši stāstīt, kas ir tās metodes, kā mēs atpazīstam šādas lietas. Katrā gadījumā ir pietiekami daudz instrumentu, kā pārbaudīt, kas ir patiesais zvanītājs. Tas nenozīmē, ka vienmēr izdosies izvairīties no šādām situācijām, tomēr līdz šim mūs veicies labi," pārliecību pauda ministrs.

Tikmēr Satversmes aizsardzības birojā (SAB) aģentūrai LETA atzina, ka SAB jau 2017. gadā ieguva un pārbaudīja minēto informāciju par ASV senatori.

SAB informācijas analīze liecina, ka ārpus NATO bloka valstu dienesti izmanto līdzīgas metodes informācijas iegūšanai, kā tas notika arī šajā incidentā. SAB ir zināmi piemēri arī par vēršanos pret Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām.

Plašāku informāciju SAB nekomentēs.

Jau vēstīts, ka krāpnieks, kurš uzdevies par ĀM darbinieku, centies iegūt informāciju no ASV senatores Džīnas Šahīnas par sankcijām pret Krieviju, vēsta ASV ziņu vietne "The Daily Beast".

Incidents noticis pagājušā gada novembrī, ziņo "The Daily Beast", kuras rīcībā nonākuši e-pasti un balss pasta ziņa, kas to apliecina.

Ar senatores padotajiem sazinājās kāds vīrietis, kurš uzdevās par Latvijas Ārlietu ministrijas darbinieku. Viņš e-pastā norādīja, ka vēlas noorganizēt telefonsarunu starp Šahīnu un Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, lai apspriestu sankciju pagarināšanu pret Krieviju un drošības jautājumus saistībā ar Krievijas datordrošības kompānijas "Kaspersky Lab" lietu.

Šahīna atbalsta sankciju piemērošanu Krievijai un aizliegumu ASV valdības aģentūrām izmantot "Kaspersky Lab" pretvīrusu programmatūru. Savas darbības dēļ senatora iekļauta Krievijas valdības oficiālajā "melnajā sarakstā".

Senatores darbinieki atbildēja uz e-pastu un ierosināja laiku, kad varētu notikt telefonsaruna starp Šahīnu un Rinkēviču. Viltus Latvijas Ārlietu ministrijas darbinieks, kurš sevi dēvēja par Artūru Vaideru, piekrita. Taču senatores darbinieki vēl sazinājās ar Latvijas vēstniecību, kur uzzināja, ka šāda darbinieka Ārlietu ministrijā nav.

Plānotās telefonsarunas laiks pienāca un pagāja. Pēc tam senatores birojs saņēma vēl vienu e-pasta vēstuli no krāpnieka, kurā norādīts, ka plānotais telefona zvans nav noticis. Viņš arī atstāja paziņojumu balss pastā, atgādinot par plānoto telefona sarunu. Šis ieraksts nonācis "The Daily Beast" rīcībā.