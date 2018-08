Līdz jūlija beigām mājaslapā "www.pavestsLatvija2018.lv" uz pāvesta Franciska svinēto Svēto Misi Aglonā, kas notiks 24.septembrī plkst.16.30, ir reģistrējušās 5187 personas. Līdztekus notiek reģistrācija visās Latvijas katoļu draudzēs, un šie dati būs zināmi tikai pēc 19.augusta, kad reģistrācija būs noslēgusies.

Internetā līdz šim visvairāk jeb 2563 cilvēku pasākumam reģistrējušies no Rēzeknes-Aglonas diecēzes, vēl 2076 cilvēki ir no Rīgas arhidiecēzes, 452 no Jelgavas diecēzes, kā arī 75 no Liepājas diecēzes. 21 persona ir reģistrējusies no ārzemēm.

Tāpat līdz šim ir reģistrējušies 200 cilvēki ar kustību traucējumiem vai citām īpašām vajadzībām un viņu pavadoņi. Aglonā viens no sektoriem tuvu pāvesta altārim būs rezervēts tieši šādiem cilvēkiem, tāpat tiks nodrošināts, lai viņi varētu tuvāk piebraukt Aglonas bazilikai.

Kā ziņots, 24.septembra pēcpusdienā pāvests svinēs svēto misi Aglonā, uz kuru ir aicināti visi ticīgie un labas gribas cilvēki. Reģistrācija tiks rīkota, lai sagatavotu infrastruktūru un noorganizētu ērtu dalībnieku ierašanos.

Viena persona varēs reģistrēt vairākus cilvēkus, norādot viņu vārdu, uzvārdu, ierašanās veidu Aglonā un savu kontaktinformāciju. Tiem, kas reģistrēsies internetā, būs jānorāda baznīca, kurā vēlas saņemt ieejas kartes.

Ieejas kartes Svētās Mises dalībnieki varēs saņemt no 9.septembra.