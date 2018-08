Rīgas pašvaldības policija

Divi kungi "Alfā" sazogas garneles un kafiju

112 Jauns.lv / LETA

Pirmdien, 30. jūlijā, neilgi pēc pulksten 17.00 Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes darbinieki, patrulējot Brīvības gatvē, pamanīja divus aizdomīgus vīriešus, kuri izskrien no tirdzniecības centra “Alfa” un pārskrien pāri ielai. Abi vīrieši bija vairākkārtīgi nonākuši policijas redzeslokā saistībā ar zādzībām, turklāt viens no viņiem pavisam nesen pieķerts iznesam no pārtikas veikala vairākus kafijas iepakojumus.