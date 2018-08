“Šī gada 9. martā mani vecvecāki, kuriem abiem ir ap 80 gadiem, atbrauca uz Rīgu, laimīgi novietoja auto pie Juglas “Rimi”, iepirkās un saņēma sodu par nepareizu auto novietošanu – nereģistrēja savu auto automātā,” stāsta abu senioru mazmeita Zane.

Sieviete paskaidro, ka strīdos ar stāvvietas administrāciju pensionāri nav ielaidušies – kļūda atzīta, sods nomaksāts jau nākamajā dienā.

Ieskaitīto naudu neuztver kā soda samaksu

“Protams, neviens šajā elektroniskajā auto novietošanas sistēmā nepārbauda, vai samaksātā sodanauda ir bijusi saistīta ar kādu konkrētu sodu,” raksta Zane, “Soda saņemšanas brīdī mašīna vēl bija uz mana vārda. Tā nu pēc kāda laika saņēmu parādu piedzinēju firmas “Inkasso” vēstuli, kurā bija norādīts, ka maksājums par konkrētu sodu nav saņemts.”

Mazmeita kopā ar vecvecākiem atradusi maksājuma uzdevumu, kurš tad aizsūtīts konkrētajai firmai, kura atbild par auto novietošanu – “Eparking” (SIA “Cityparks Latvija”).

“Pretī pateica, ka nav norādīts korekts maksājuma mērķis. Lūdzu, lai “Eparking” atsauc parādu piedziņu, jo maksājums veikts laikā. Tas neesot iespējams, jo sistēma vienkārša – maksājumi iekrīt divos kontos. Identificējami un neidentificējami. Tā kā “Eparking” nav piekļuves datiem par automašīnu īpašnieku – vai arī viņi melo, ka nav – tad visi šie maksājumi tiek nodoti parādu piedziņai. Secinājums – esi ļaunprātīgs nemaksātājs vai pilnīgi godīgs maksātājs, nonāc parādu piedziņas varā vienā svara kategorijā. Pasargāti, šajā gadījumā, ir tikai autostāvvietu “biznesmeņi” un parādu piedzinēji. Varbūt vajadzētu piestrādāt pie likuma, kas tomēr mazliet aizsargātu arī patērētāju? Sods ir apmaksāts, parādu piedziņa man arī būs jāsedz, jo kur gan likšos, vai ne? Vēstulēs tiek minēts par kustamās un nekustamās mantas aiztikšanu. Bet nepamet sajūta, ka šī ir vienkārši ļoti solīda naudas izspiešana un strādājam pēc principa – “nošaut nedrīkst apžēlot”. Katrs ieliek komatu, kur vēlas. Un nē, šis nav kārtējais stāsts par to, “cik slikti dzīvot Latvijā, jo tā nav. Šis ir stāsts par nelielu netaisnību,” savu sašutumu pauž Zane.

Instrukciju pareizai rīcībai stāvvietās netrūkstot

Vai tiešām sodanauda, kura stāvvietu biznesa kasē nonāk bez ideāli aizpildītiem dokumentiem, pazūd kā melnā caurumā un nenozīmē it neko tam, kurš to ieskaitījis, cenšoties nokārtot soda saistības?

Jauns.lv vērsās pie SIA “Cityparks Latvija” ar lūgumu paskaidrot gan konkrēto gadījumu, gan arī šādas sistēmas nepieciešamību kopumā.

Uzņēmuma valdes loceklis Māris Priednieks apstiprināja, ka konkrētā automašīna šī gada 9. martā tika novietota autostāvvietā ar laika ierobežojumu, kur autovadītājiem ir jānorāda ierašanās laiks, taču neviena no šīm nepieciešamajām darbībām neesot veikta.

“Informācija par autostāvvietas lietošanas noteikumiem ir izvietota pie katras iebrauktuves ceļazīmju veidā, atgādinošās zīmes stāvvietā un uz ieejas durvīm, kā arī izvērsti autostāvvietas lietošanas noteikumi pie katras iebrauktuves un autostāvvietā. Šāda kārtība autostāvvietā ir jau ilgāk par gadu. Autostāvvietā pie tirdzniecības centra “Jugla” ir ieviests laika ierobežojums, lai nodrošinātu veikala klientiem vietu autostāvvietā un iespēju nesteidzīgi iepirkties, jo autostāvvietu nereti izmantoja apkārtējo ēku, medicīnas iestāžu un pieguļošo veikalu klienti, kā arī “Park&Ride” tipa apmeklētāji,” firmas skatījumu pauž tās pārstāvis.

Automatizētā klientu apkalpošanas sistēma esot ieviesta, lai uzņēmums spētu apkalpot savā pārziņā esošās autostāvvietas, kurām, saskaņā ar firmas pārstāvja teikto, kopumā gada laikā cauri izbrauc 6 000 000 automašīnu.

Uzņēmumā gan norāda, ka nepieciešamā dokumentācija ir sastādīta adekvāti un pārskatāmi – līgumsoda kvītī pie maksājuma rekvizītiem ir nepārprotams norādījums maksājuma uzdevumā uzrādīt kvīts numuru.

“Ja maksājumā nav norādīts līgumsoda atsauces numurs, tad nav nekādas iespējas noskaidrot, par kuru pārkāpumu šis maksājums ir veikts. Datu aizsardzības likumdošana liedz uzņēmumam noskaidrot automašīnas īpašnieku un to personas datus, līdz ar to sasaistīt maksājumu ar Līgumsodu. Tāpēc līgumsods paliek kā neapmaksāts un tiek nodots parādu piedziņas kompānijai, kura, likumā noteiktajā veidā, var noskaidrot automašīnas īpašnieku,” parādu piedzinēju iesaistīšanu skaidro uzņēmuma pārstāvis, piebilstot, ka gan “Inkasso” kompānijas pakalpojumi, vēstules sūtīšana, gan datu pieprasīšana no Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datubāzes ir maksas pakalpojums (septiņi eiro).

“Cienot kundzes vecumu” firma tomēr atsauc prasību

SIA “Cityparks Latvija” pārstāvis atklāj, ka, pārbaudot šo gadījumu, konstatēts, ka atsauces numurs ir norādīts, nevis maksājuma uzdevuma komentāra vietā, bet gan maksājuma uzdevuma numura vietā, kas nav paredzēta šādai informācijai.

Papildus tam, pēc Jauns.lv interesēšanās par šo gadījumu, uzņēmums pauda, ka ir atkārtoti izvērtējis apstākļus un, ņemot vērā kundzes cienījamo vecumu, savlaicīgu līgumsoda apmaksu un labo gribu, norādot atsauces numuru, SIA “Cityparks Latvija” labprāt atsauks prasību un segs šīs izmaksas uz sava rēķina.