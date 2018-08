4. augustā no plkst. 8.30 līdz plkst. 14.30 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Kronvalda bulvārī, posmā no Elizabetes ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai (izņemot tramvaju kustību) un Muitas ielā, posmā no Kronvalda bulvāra līdz Noliktavas ielai.

Tāpat satiksme būs slēgta 5. augustā no plkst. 12.00 līdz plkst. 20.00 Aleksandra Grīna bulvārī, posmā no Slokas ielas līdz ēkai Aleksandra Grīna bulvārī 11, kā arī 5. augustā no plkst. 16.45 līdz plkst. 18.15 Eduarda Smiļģa ielā, posmā no Bāriņu ielas līdz Slokas ielai un Nometņu ielā, posmā no Slokas ielas līdz Lapu ielai.

Tostarp no 3 .augusta plkst. 17.00 līdz 5. augusta plkst.17.00 tiks aizliegts apstāties un stāvēt Kaļķu ielā (abās ielas pusēs), posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam, savukārt no 3. augusta plkst. 17.00 līdz 5. augusta plkst.8.00 - stāvlaukumā aiz Rīgas Tehniskās universitātes ēkas.

Tāpat apstāšanās un stāvēšanas ierobežojums būs spēkā no 3. augusta plkst. 8.00 līdz 6. augusta plkst. 8.00 Aleksandra Grīna bulvārī, pretī viesnīcai „Bellavue”.