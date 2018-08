Eiropas jauniešu informātikas olimpiādes Latvijas izlases dalībnieki Adrians Piliksers (no kreisās) un Ansis Gustavs Andersons no Druvas vidusskolas un Artis Vijups no Salaspils 1.vidusskolas, kuri izcīnījuši bronzas medaļas, ieradušies starptautiskajā lidostā "Rīga" no Maskavas. (Foto: LETA)